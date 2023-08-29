Ты это, купи Starfield, желательно Gold Edition.

Горячо ожидаемая многими геймерами игра Starfield от Bethesda попала в библиотеку игр Game Pass. Она там будет доступна сразу на релизе 6 сентября, когда к игре получат доступ покупатели стандартной версии игры. Напомню, что переплатив за "золотое издание" можно получить доступ к игре уже 1 сентября.

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Так вот, многие игроки решили воспользоваться Game Pass, чтобы поиграть в масштабную игру почти бесплатно. Дело в том, что Microsoft недавно возобновила акцию, которая позволяет приобрести Game Pass на новом аккаунте на целый месяц всего за один доллар. В список игр входит и Starfield, а также другие AAA-проекты типа Forza Motorsport и Cities Skylines II. Разумеется, многие игроки решили этим способом воспользоваться. Но "дыру" прикрывают, а те кто успел, смогут насладиться игрой почти бесплатно.

Так, сообщается, что в преддверии релиза Starfield многие геймеры начали специально пользоваться щедрым предложением Microsoft. Люди специально создавали новый аккаунт и платили 1 доллар за подписку. По сути, они получают возможность поиграть бесплатно в масштабную игру. Корпорация считает такие действия "несправедливыми", поэтому данная акция снова отменяется.

Пока неизвестно, возобновит ли компания акцию, но пока хайп от Starfield не пройдет, точно нет. Сначала нужно заработать на популярной игре, а потом можно и раздавать подписку снова. Хотя, геймеров это не остановит, поскольку на торговых площадках все также можно приобрести Game Pass за пару долларов. Как бы не старалась корпорация, а найти способ поиграть в игру бесплатно все равно найдут. Причем это еще и будет лицензионная копия.

Ну а сегодня компания опубликовала время релиза Starfield. На изображении ниже можно найти время для каждого региона. Также были опубликованы системные требования. Разработчики потребовали у геймеров минимум RX 5700 и Intel Core i7-6800K с 16 ГБ оперативной памяти. Для того чтобы играть на комфортном уровне графики, нужно иметь RTX 2080 (6800 XT) и Intel i5-10600K.



