Оппозиция в странах Запада недовольна результатами поставок.

Американское издание WSJ сообщает, что Соединенные Штаты и их союзники из Европы (Германия, Британия и другие) разрабатывают планы долгосрочной военной помощи Украине. Это является этакой "гарантией безопасности" украинским властям, которую планировали дать Штаты. Таким образом, Штаты хотят продемонстрировать решимость Запада продолжать борьбу, передавая Украине все больше военной техники. Издание пишет, что Байден пытается показать, что помощь Украине не ослабнет в ближайшие месяцы, а этот план является американской гарантией Зеленскому.

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Сообщается, что этот план связан с гарантиями безопасности Украине, обсуждение которых началось после саммита НАТО в Вильнюсе в июле. Так, этот план начнет действовать после того, как Украина подпишет соответствующий договор с другой страной. Первый двусторонний договор будет подписан с Соединенными Штатами, а после этого - с Великобританией. Всего планируется, что подпишут такой договор порядка 18 стран, включая всех тех, кто входит в G7.

WSJ пишет, что тем самым администрация Байдена пытается показать российским властям то, что не стоит ждать прихода к власти "более симпатичного преемника для РФ". А если таковой и придет к власти, то подписанные гарантии безопасности будут ограничивать его действия в отношении Украины. Как минимум, это заставит США передавать военную технику до конца действия договора, а отменить его не будет представляться возможным.

Сообщается, что демократы пытаются гарантировать военную помощь Украине, поскольку опасаются прихода к власти республиканцев, которые выступают против военной помощи Украине и пытаются ее отменить, продвигая соответствующие законы в Конгрессе. Это связано с тем, что тот же республиканец Трамп (который, находится под обвинениями и в скором времени может быть заключен под стражу) является популярным выбором среди американцев и сегодня лидирует в опросах. Другие республиканцы на дебатах в своей партии также высказываются за то, чтобы отменить помощь Украине.

Так, инициатива о гарантиях безопасности обладает широкой поддержкой среди стран G7, но их реализация — сложная задача, пишет WSJ. К слову, Байден не может быстро реализовать этот план, поскольку ему необходимо согласовывать действия с Европой и чиновниками из США.