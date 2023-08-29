А если будет война с Китаем, что тогда? Вот, на этот вопрос не могут ответить американские власти.

Соединенные Штаты активно передают украинским силам различное вооружение в рамках пакетов военной помощи на миллионы и миллиарды долларов. Однако некоторое вооружение Штаты передавать категорически не хотят. Как оказалось, Белый Дом опасается возможной войны с Китаем, а также боится дефицита вооружения. Например, ракеты большой дальности с полетом до 300 километров ATACMS Украина просит уже давно. Украинские власти постоянно напоминают американцам о желании заполучить эту ракету. Но Штаты категорически против такой поставки, поскольку они опасаются дефицита ракет большой дальности в случае войны.

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Напомню, что поставки РСЗО Himars были одобрены Украине еще в начале лета прошлого года. Именно с того момента начались первые разговоры о передаче ракет большой дальности ATACMS. Однако дальше слухов и разговоров ничего не пошло. Белый Дом отказывается разрешать поставку, даже несмотря на то, что Великобритания и Франция - члены НАТО, уже передали свои ракеты дальнего действия Storm Shadow и SCALP-EG (на особых условиях с требованиями не бить по территории РФ).

При этом американские власти до сих пор не решились на официальном уровне заявить, что отказываются передавать Украине ATACMS. Таким образом, чиновники дают ложную надежду ВСУ на то, что когда-нибудь эти ракеты все таки передадут украинским силам. Однако WP пишет, что у США начнется дефицит, если эти ракеты пойдут Украине, поскольку на складах осталось мало запасов ATACMS. Это является основной причиной, которая останавливает чиновников из США.

В случае военного конфликта с Китаем США лишатся возможности использовать ракеты дальнего действия против китайской армии, что значительно подорвет боеготовность американской армии. Тем самым WP подытожило, что украинской армии придется использовать в паре с РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS только ракеты дальностью до 80 километров GMLRS. Их Штаты передавать не отказываются и одобряют поставки.