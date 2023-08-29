"Все-таки решение на этот счет принимают родные и близкие".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует посещать похороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По крайней мере, на данный момент решение именно такое, но оно может измениться, когда родные определятся с датой и местом захоронения бизнесмена.

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Песков отметил, что Кремль не имеет достоверной информации о том, где, когда и как будет похоронен Пригожин. Решение по этому вопросу должны принимать родные и близкие погибшего, поэтому Кремль ничего не может сказать на этот счет сегодня.

Считается, что Пригожина могут похоронить в Санкт-Петербурге, ибо на одном из кладбищ сегодня ночью патрульные машины охраняли вход Серафимовского кладбища.

Напомню, что Пригожин считается официально погибшим в результате авиакатастрофы в Тверской области 23 августа. Тогда его личный самолет разбился, а выживших найти не удалось. По подсчетам СК, всего количество погибших дошло до десяти человек. В это количество входят три члена экипажа. Подтверждено, что погиб и бизнесмен Евгений Пригожин, а также его заместитель "вагнеровец" Дмитрий Уткин. Уже спустя несколько дней благодаря молекулярно-генетической экспертизе удалось установить, что ранее опубликованный список погибших сходится с реальностью.

Издание "Фонтанка" пишет, что похороны Пригожина могут состояться уже сегодня на Серафимовском кладбище, ночью проходила подготовка. Также считается, что Пригожина могут похоронить на другом кладбище, поскольку к возможной церемонии также готовят Богословское, Северное и Смоленское кладбища.

Официальной информации о похоронах нет. В целом ситуация с Пригожиным остается полной секретов. Некоторые люди в сети считают, что это все "грандиозный план" бизнесмена, благодаря которому Пригожин сумел уйти в тень и выйти из дел, связанных с ЧВК "Вагнер". Согласно этой теории, Пригожин выжил, а в сети распространяют ложную информацию о его погибели в самолете. Таким образом, Пригожин мог находиться на другом джете, который после катастрофы улетел в Азербайджан.