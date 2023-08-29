Вивек Рамасвами не хочет сотрудничать с Зеленским.

Вивек Рамасвами, кандидат в президенты от Республиканской партии США, входящий в тройку лидеров по популярности в своей партии, пообещал, что в случае победы на выборах он поможет России завершить конфликт с Украиной, передав РФ часть территорий, за которые борются ВСУ, а также заблокировав вступление Украины в НАТО.

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Вивек Рамасвами считает, что продолжение конфликта России и Украины сближает Россию с Китаем, главным соперником США на данный момент. Поскольку это серьезная угроза для США, то республиканец желает помешать сближению РФ и Китая. Среди прочего, это попытка завершить конфликт в Украине, предоставив России все, что она захочет, дабы она отказалась от дальнейшего сотрудничества с Китаем.

Кроме того, республиканец планирует отменить санкции против России и помочь ей вернуться на мировой рынок, восстановив торговлю с остальными странами, включая Европейский Союз. Такое мнение кандидат передал изданию The American Conservative.

Кандидат привел в пример политику Ричарда Никсона, который пытался наладить отношения с КНР, помогал улучшать экономическое состояние, чтобы противодействовать сближению с СССР. Ибо две большие страны представляли серьезную угрозу Соединенным Штатам. А если есть ресурсы, то обрубить будущую опасность необходимо на этапе ее формирования, что попытались сделать Штаты. Однако спустя десятки лет угроза возвращается, а Штатам приходится менять свою политику на новую — на сотрудничество с Россией. Хотя, демократы против такого развития событий. Собственно поэтому Байден и категорически против того, чтобы отступать в Украине и прекращать военные поставки.

"Как президент США, я буду уважать и возрождать наследие Никсона". - Вивек Рамасвами.

Он заявил, что демократы "проповедуют беспроигрышную битву в Украине", которая сближает двух "великих державных врагов США". Да, Вивек планирует сотрудничать с Россией, но в то же время называет РФ — великим врагом. Как говорится враг моего врага мой друг. Только сначала Россию необходимо сделать врагом Китая, предпосылок к чему не имеется.

"Чем дольше продолжается конфликт в Украине, тем яснее становится, что победитель только один: Китай". - Вивек.