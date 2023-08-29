А что, подогревать интерес необходимо постоянно.

Штраус Зельник, являющийся генеральным директором компании Take-Two Interactive, которая имеет контроль над разработчиками GTA VI из Rockstar Games, намекнул на то, что проект готовится к скорому релизу в следующем году. Если говорить проще, то Зельник снова напомнил геймерам о том, что масштабный проект необходимо ожидать к концу 2024, либо к началу 2025 года, ибо до конца 2025 финансового года компания планирует заполучить порядка 8 миллиардов долларов от продажи игр.

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О таких планах стало известно несколько недель назад после публикации финансового отчета компании. Там указывалось об ожидании Take-Two "высоких доходов" за 2025 финансовый год. Инсайдеры сошлись во мнении, что это "жирный" намек на релиз GTA VI в следующем году, поскольку было много утечек, намеков и многого другого.

Да и чисто логически подумав легко прийти к выводу, что компании необходимо идти двумя путями для достижения поставленной цели в следующем году: релиз ожидаемой во всем мире GTA VI, либо попытка релизнуть новую игру, которая, возможно, удивит игроков и позволит компании заработать миллиарды. Однако сумма довольно большая, поэтому компании необходимо использовать "проверенную франшизу" - GTA. Online в этот раз компании не поможет.

Штраус напомнил об амбициозной цели во время недавнего интервью с CNBC. Он напомнил, что игры показывают те, кто их разрабатывают, а Take-Two лишь получает за это деньги. Поэтому Штраус не может сказать, когда GTA VI наконец покажут. Однако инсайдеры ожидают, что трейлер опубликуют в конце текущего года, либо на протяжении 2024 года.

Напомню, что 2025 финансовый год идет с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года. Издание ComicBook считает, что именно GTA VI та игра, которая может принести чистый доход разработчикам в размере 8 миллиардов и больше, если учитывать только покупку проекта игроками в магазине. Кроме того, разработчики могут заработать и на популярном нынче "онлайн" режиме в новой игре, добавив туда немного доната, как они это сделали с пятой частью.