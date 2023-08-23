Официальной информации еще очень мало.

Сообщается, что самолет Евгения Пригожина потерпел крушение в Тверской области. Это был самолет под регистрационным номером RA-02795. Росавиация сообщает, что по итогам аварии погиб Пригожин, а также, возможно, его заместитель Уткин.

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И, одна из причин крушения — это возможный теракт против начальника ЧВК "Вагнер", чтобы помешать работать "вагнеровцам" в будущем. Первая фотография уже опубликована в сети от очевидцев, которые добрались до места прошествия. Видно, что самолет попал в серьёзную аварию, из которой живым не выбраться. Считается, что погибло порядка 10 человек, включая 3 членов экипажа. Пресс-служба губернатора области говорит, что самолет — гражданский (Embraer Legacy (личный самолет Пригожина), по идее, и есть и гражданский самолет).

Второй самолет Пригожина сейчас находится возле Москвы и делает зигзаги, не приземляется. Возможно, Бизнесмен находится во втором самолете и остался жив, однако на связь он пока что не вышел. Официальная информация появится очень скоро, поскольку за ситуацией следят миллионы.

В сети говорят, что самолет могли сбить с помощью ПВО. Официального подтверждения этой информации нет. Любая версия — всегда под вопросом, до публикации информации от властей.

Издание фонтанка пишет, что близкие не могут держать связь с Пригожиным, телефон не берет.