Сообщается о смерти руководителя ЧВК "Вагнер".

Издания в сети пишут о разбившемся самолете Евгения Пригожина в Тверской области. Сообщается, что упал самолет Embraer Legacy, личный самолет Пригожина. Росавиация к тому же добавляет, что среди пассажиров значился и сам бизнесмен.

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Сообщается, что личный самолет Пригожина держал курс из Москвы в Санкт-Петербург. Близ населенного пункта Куженкино самолет потерпел крушение, погибло порядка 10 человек, включая 3 членов экипажа. Предполагается, что ни один из пассажиров не сумел выжить по итогам крушения. МЧС выехали на место происшествия. Достоверной информации о присутствии Пригожина — не имеется.

Так, речь идет про личный самолет Пригожина под номером RA-02795. Это основной самолет Пригожина, который до сегодняшнего дня стоял в Москве. На этом самолете всегда летал Пригожин. Последний раз - в Беларусь. Тем самым информация о нахождении там Пригожина имеет место, поскольку Евгений часто использовал именно этот борт для перелетов.

Сообщается, что второй самолет, связанный с Пригожиным и ЧВК "Вагнер" под регистрационным номером RA02748 после крушения первого изменил маршрут, начав возвращаться на место старта в Москву. Пригожин мог находиться и там и выжил. Сейчас этот самолет ведет себя неестественно, делает зигзаги над Москвой.

В сети сообщают, что на том же самолете летел и Дмитрий Уткин (позывной "Вагнер"), заместитель Пригожина. Сообщается, что он также погиб в ходе крушения. Сам Пригожин на данный момент на связь не выходит. А самолет, который разбился в области по информации губернатора — гражданский.

В сети также имеется информация, что самолет якобы сбило ПВО.

Достоверной информации от официальных источников до сих пор нет.