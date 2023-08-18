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Главком ВСУ Залужный обсудил с генералом США Милли потребности ВСУ — нужны ПВО и РЭБ
Главком сообщил, что необходимо получить еще ПВО, РЭБ, снаряды и средства для разминирования.

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Главком ВСУ Залужный провел телефонный разговор с генералом США Марком Милли и рассказал, что необходимо получить вооруженным силам Украины для продолжения контрнаступления на Запорожском направлении.

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В этом разговоре Залужный передал генералу США обстановку на линии боевого соприкосновения. Также он рассказал о ближайших планах по наступлению. Более отдаленные перспективы он тоже озвучил, чтобы обсудить их с Америкой. Она может подсказать, как действовать дальше, а также предоставить необходимое вооружение.

Собственно, Залужный рассказал, что необходимо получить ВСУ на сегодня для продолжения наступления: дополнительное ПВО, системы радиоэлектронной борьбы, еще снаряды, включая кассетные и остальное вооружение, куда входят винтовки, танки, бронемашины и многое другое.

Сообщается, что Залужный предоставил генералу США всю имеющуюся информацию о возможных действиях российских войск.

Залужный заявил, что поблагодарил союзников за уже оказанную материально-техническую помощь и обсудил дальнейшую помощь Украине, которую необходимо получить в ближайшей перспективе.

Вчера Залужный провел живую встречу с американским и британским военным руководством. Главная тема, которую обсуждали руководители армий на встрече — ход контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении и дальнейшие действия ВСУ для улучшения эффективности. Он также подробно рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения и послушал советы от командиров НАТО и США. На встрече присутствовали и другие высокопоставленные лица Украины, включая главу разведки Буданова.

Он попросил Запад помочь в борьбе с дронами, поскольку Залужный считает, что Россия стремительно наращивает производство своих беспилотников, а значит и ВС РФ могут использовать их чаще, чем раньше.

Залужный отметил, что в ходе встречи обсудил с НАТО возможность усилить защиту инфраструктуры в городах. По всей видимости, снова был подан запрос на дополнительное ПВО.

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#украина #залужный #милли
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