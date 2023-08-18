Оно и неудивительно, поскольку близ Тайваня находится куча островов Филиппин.

Власти Филиппин собираются существенно укреплять свою оборону, чтобы противостоять угрозам конфликта в регионе. Это связано с постоянным давлением Китая на Тайвань и США. Большие учения Китая уже показали, что опасность для Филиппин тоже присутствует, поскольку тогда патрульный корабль чуть не попал под атаку китайских кораблей.

реклама

Власти страны опубликовали документ о политике национальной безопасности, где говорится об "обострении соперничества между крупными державами". То есть конфликт между Соединенными Штатами и Китаем. Все это происходит в районе Тайваня. Это угрожает таким странам, как Филипины, Корея, Япония, Вьетнам и другим, поскольку масштабная война затронет всех соседей Тайваня и Китая. Все это способствует "более напряженной геополитической обстановке".

А большие вопросы вызывает Южно-Китайское море и Тайваньский пролив, который может стать горячей точкой в регионе. Пекин считает остров Тайвань своей "законной" территорией, а визиты чиновников из США туда — нарушением суверенитета и посягательством на китайскую территорию. Китай отвечает на такие визиты массовым учением, привлекая авиацию, корабли и военных. Между тем соседи Тайваня и союзники США критикуют это и заступаются за остров — Япония и Корея.

И любой конфликт в Тайваньском проливе неизбежно повлияет на состояние Филиппин. Страна и так близко находится к Тайваню, а еще обладает стратегическими островами, которыми безусловно захотят воспользоваться США и Китай.

Северные острова Филиппин расположились в 190 километрах от Тайваня. С них прекрасно видно военные корабли Китая. Нередки случаи, когда военные пересекаются в море. На этом фоне власти Филиппин хотят помочь населению в случае военного конфликта. Эвакуация граждан Филиппин с Тайваня, обеспечение продовольствием и стабильной энергией.

При этом отношения с Китаем обострились, поскольку Филиппины возвращаются к Штатам, строя с ними дружеские отношения. Нынешний президент ориентирован на Запад и планирует строить настоящий союз между Филиппинами и Соединенными Штатами, укрепляя общую безопасность. Президент собирается пересмотреть Договор о взаимной обороне с США, а также проводит военные учения близ Китая на северных островах с военными из Штатов.

Все это видит Китай... И, думает что делать далее.