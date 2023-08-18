F-16 не могут быть доставлены в Украину без пилотов.

На протяжении всего года украинские власти постоянно просили Запад предоставить истребители американского производства F-16. Вот, теперь, Штаты уже обучают пилотов ВСУ управлению F-16 и дают разрешение на поставку истребителей Европе. Однако теперь украинские власти ожидают, что смогут получить истребители только к 2024 году, а их использование в осенне-зимний период невозможно.

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Спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что F-16 не будут частью обороны Украины в предстоящий "осенне-зимний" период. При этом украинские военные "возлагают надежды" на новую авиацию. Считается, что она сможет помочь украинским силам достичь успехов в ходе контрнаступления.

Однако стало очевидно, что Украина не сумеет заполучить авиацию в этом году, поскольку пилоты ВСУ до сих пор находятся на обучении и останутся там до следующего года. Юрий Игнат считал, что авиация станет системой ПВО для обороны в зимний период, однако сейчас уже ясно, что это не так.

Именно поэтому Киев постоянно просил предоставить Запад авиацию. С начала года украинские власти постоянно просили самолеты. Однако обучение пилотов ВСУ началось слишком поздно, чтобы теперь получить самолеты в этом году.

Штаты долго не желали поставлять такие самолеты Украине, поскольку опасались, что это приведет к эскалации конфликта с Россией, а также ВСУ будут использовать авиацию для постоянных ударов по российской территории. Это Штаты не одобряют и всячески пытаются донести Украине, что так делать нельзя, можно бить только по своим землям.

Мнение Штатов в отношении F-16 поменялось в мае текущего года. Тогда Байден уже подумывал начать обучение пилотов ВСУ управлению F-16. А в итоге обучение начинается только под конец года. Например, обучение пилотов в Румынии стартует в конце августа. В Великобритании и других европейских странах оно начнется чуть позже, поскольку украинские военные отправились на курсы английского языка, учить его будут четыре месяца.