FT пишет, что российские военные нацелились на авиабазы, взлетно-посадочные полосы и центр подготовки пилотов ВСУ.

Западное издание Financial Times пишет, что российские военные мешают Украине использовать переданные Западом дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP-EG, поскольку ракетные атаки ВС РФ направлены на авиабазы, взлетно-посадочные полосы и центр подготовки пилотов ВСУ в тысячах километрах от линии боевого соприкосновения. Это лишает Киева возможности использовать дальнобойные ракеты Запада в своих целях.

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FT пишет, что только за один день (16 августа) было выпущено порядка 28 ракет в сторону Украины, а 16 из них были перехвачены по пути до цели. Считается, что эти удары являются планом ВС РФ по уничтожению украинских взлетно-посадочных полос, где стоят самолеты, которые могут нести на себе Storm Shadow и SCALP-EG, а соответственно и запускать их, пишет FT.

Высокопоставленные чиновники анонимно говорят, что Украина старается перевезти все оборудование в секретное место, чтобы избежать удара по важному вооружению. По словам FT, украинские летчики постоянно меняют дислокацию, летая на различные авиабазы и аэропорты. Вместе с ними перевозят ракеты дальнего действия, чтобы их не уничтожила российская ракета. Украинские власти пытаются сохранить самое важное вооружение в сохранности, чтобы его возможно было использовать в ходе контрнаступления.

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что этот процесс не является удивительным, а даже очень предсказуем, ведь ракеты дальнего действия обладают высокой эффективностью, и их уничтожение принесет выгоду ВС РФ.

FT пишет, что ракеты дальнего действия помогли Украине достичь некоторых успехов в ходе контрнаступления. Эти поставки сыграли ключевую роль в боях на Запорожском направлении, считает издание.

Бывший глава разведки Украины Валерий Кондратюк заявил, что у российских военных был только один выбор, как можно остановить украинские атаки с использованием ракет дальнего действия: "наносить удары по аэродромам, где стоят бомбардировщики и ракеты, необходимые для их запуска".

На этом фоне Украина запрашивает дополнительное ПВО. К слову, Запад начал предоставлять ей это ПВО. Так, Германия передала уже четыре комплекса ПВО - IRIS-T и Patriot.