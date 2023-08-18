Запад то боится ЧВК "Вагнер", то нет.

Бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью Newsweek уверенно заявил, что все бойцы ЧВК "Вагнер" будут разгромлены, если только попробуют войти на территорию Польши с оружием в руках. Любая попытка пересечь границу со стороны "вагнеровцев" будет пресекаться плотным огнем войсками Польши.

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Бен Ходжес отметил, что для нападения ЧВК "Вагнер" еще не готова. По мнению бывшего командира, Пригожину необходимо наладить логистику в Беларуси и достать тяжелое вооружение "вагнеровцам", чтобы провести серьезную атаку с территории Беларуси. В остальных случаях Европа может спать спокойно, не переживая за Польшу и ее границу, поскольку Бен Ходжес уверен в польских воинах.

Бен Ходжес отметил, что на территории полевого лагеря и других точках расположения "вагнеровцев" не видно тяжелой техники. Единственная военная техника, которая приехала в составе колонн по дорогам общего пользования в Беларусь — бронеавтомобиль "Чекан", или "Щука". Других доказательств того, что у "Вагнера" имеется артиллерия, танки и какая-либо другая техника для нападения, просто нет.

На Западе считают, что после мятежа ЧВК лишилась основной боевой техники и авиации, поэтому теперь не сможет вести боевые действия так же, как это было в Украине в Бахмуте.

Запад не боится "вагнеровцев", поскольку по подсчетам разведки в Беларуси находится порядка 4 тысяч военнослужащих ЧВК. Этих человек банально не хватит для того, чтобы начать наступление на Польшу, поэтому переживания польских властей о безопасности границ излишни.

Западные эксперты считают, что "вагнеровцы" в основном будут использоваться Минском для обучения своей регулярной армии. Опыт могут передавать даже сотни человек, а вот уже подготовленная регулярная армия сможет вести боевые действия крупного масштаба. Также на Западе считают, что "вагнеровцы" могут охранять Беларусь от внезапного переворота. Так сказать, защитят от событий августа 2020 года.

Тем временем "вагнеровцы" действительно обучают регулярную армию РБ, а также имеют доступ к военной технике для ведения тренировочных боев. Ведь, "вагнеровцы" пытаются воссоздать реальные боевые действия, чтобы обучение было эффективным.