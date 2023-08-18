Если воевать, так по-крупному.

Большинство стран Западной Африки будут готовы к военному вторжению в Нигер, если ECOWAS примет решение об отправке военных. Комиссар ECOWAS заявил, что все государства-члены присоединятся к резервным силам, кроме тех, кто пережил военный переворот (Мали и Буркина-Фасо) и Кабо-Верде.

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Таким образом экономическое сообщество западноафриканских государств почти в полном составе готово к военному вторжению. Этих сил достаточно, чтобы одержать победу над путчистами за короткий промежуток времени, поскольку только один лидер сообщества, Нигерия, обладает армией в несколько раз превышающую Нигер, даже если туда отправят добровольцев. Сейчас ECOWAS проводит переговоры с участниками, чтобы понять, чего хочет Западная Африка: мира, или восстановления конституционального порядка в Нигере путем захвата столицы Ниамей.

Первые успехи от переговоров есть: то самое заявление комиссара о том, что 15 членов ECOWAS готовы присоединиться к резервным силам регионального блока, чтобы помочь свергнутому президенту Базуму вернуться к власти.

Демократия — это то, за что мы выступаем и что мы поощряем. Мы намечаем курс, который приведет к миру и содействует стабильности, а не просто реагируем на событие. - начальник штаба обороны Нигерии Гвабин Муса.

Несмотря на то, что намеков на военное вторжение с каждым днем все больше, война остается "крайним средством" достижения цели. Сообщество все еще не желает развязывать войну, поскольку она дестабилизирует целый регион и помогает террористам нападать на Западную Африку. Так, недавно в штате Нигер, Нигерия, был сбит военный вертолет, погибло порядка 10 человек.

Два государства-члена ECOWAS не желают нападать на Нигер, а наоборот поддерживают путчистов и в случае войны готовы вступиться за них, даже если эта война начнется против Западной Африки, в блоке которой, состоят Мали и Буркина-Фасо... Получается, дружеский огонь как в играх — реальность. К слову, блок ECOWAS все еще не отреагировал на то, что страны собираются давать отпор нападающим в случае военного вторжения. Видимо, чиновникам все равно на то, что их союзники — потенциальные враги.