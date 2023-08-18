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Несмотря на обвинения, Трамп остается популярным выбором среди американцев
Остальные республиканцы не обладают столь высокой популярностью.

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Западные аналитики не спят и продолжают следить за популярностью различных политиков, которые могут пойти на выборы 2024 года в Штатах, чтобы одержать победу и возглавить страну. На выборы пойдет и Байден с Трампом (если его не посадят, конечно). И, это будет главная битва, если она состоится. При этом Байден обладает существенно меньшей популярностью среди американцев, а вот демократы его любят. Про республиканцев говорить не приходится.

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Трамп в свою очередь остается популярным выбором среди американцев, несмотря на обвинения. FiveThirtyEight пишет, что кандидат Дональд Трамп опережает остальных республиканцев с большим отрывом.

Если говорить про мнение американцев, то Трамп опередил даже Байдена, если такие выборы пройдут в 2024 году.

Так, судя по новому опросу аналитиков, Трампа поддерживают более половины республиканцев и желают, чтобы он стал следующим президентом Штатов. Так, его одобряют 53,8% членов партии. За ним следует Рон Десантис с общей поддержкой в размере 15%. Далее идет предприниматель Вивек Рамасвами с 7,4%. Майкл Пенс же получил 5,5%, а самый плохой результат достался Никки Хеллей - 3,7%.

Это означает, что Трамп пойдет на выборы президента, если его не арестуют до 2024 года по обвинению в срыве выборов. Считается, что Трамп имеет большие шансы на победу в выборах, даже несмотря на обвинения. Байден набирает популярность, но судя по событиям в Нигере, шансов на победу все меньше, поскольку любое решение может привести к краху карьеры.

При этом Трамп не видит смысла идти на дебаты от Республиканской партии, которые пройдут уже 23 августа. Он считает, что это действие не имеет смысла и пустая трата времени, поскольку он уже обладает большой популярностью среди республиканцев. Конкуренты-сопартийцы вряд ли его догонят, если обвинения суда не сработают. Если же обвинения сработают, то будущим президентом от республиканцев, вероятнее всего, станет Десантис. Он имеет меньшую популярность среди народа, нежели Байден, но все может поменять за день.

Напомню, что среди членов демократической партии Байден удерживает абсолютное большинство с 64,9% поддержки. Ему осталось только поддержку народа увеличить, чтобы победить на выборах.

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#сша #байден #трамп #выборы 2024
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