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WP: Часть республиканцев выступает против военной помощи Украине из-за вялого наступления
Они считают, что помощь не поможет ВСУ.

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Некоторая часть республиканцев продолжает высказываться против военной помощи Украине, поскольку контрнаступление ВСУ в Запорожской области идет очень медленно и скорее всего, не достигнет успехов, если верить разведке США. На этом фоне споры в Конгрессе усиливаются. Западное издание WP обладает информацией, что некоторая часть республиканцев в Конгрессе категорически против военной помощи Украине, поскольку наступление не приносит успехов.

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Это помешает демократам принять новый пакет военной помощи Украине на миллионы долларов, поскольку Байдену требуется одобрение Конгресса США. Так, печальная оценка контрнаступления от американской разведки дошла до конгрессменов, а те, мягко говоря, удивились и подумали, что помощь бессмысленна.

Собственно, на этом фоне в Конгрессе возникли разногласия о том, стоит ли дальше поддерживать Украину поставками. Чиновники не хотят отдавать технику, если Украина не сможет дойти до ключевой цели наступления — Мелитополя за этот год.

Такая оценка затрудняет демократам принятие окончательного решения о новой помощи Украине до 20 миллиардов долларов. Напомню, что Байден направил в Конгресс запрос о выделении денег на помощь Украине в размере 24 миллиардов долларов. Половина уйдет на экономику Украины, а остальная часть на военные поставки.

Республиканцы и до этого прогноза не особо желали выделять средства, а после прогноза начались еще более ожесточенные споры между чиновниками. На Западе это называют настоящей "борьбой", которая определит дальнейшую помощь Украине от Штатов. Сам Байден повлиять на это не может. Разве что может подписать гарантии безопасности, которые потребуют от республиканцев исполнять гарантии и высылать технику в рамках соглашения.

Демократы же планируют увеличивать помощь Украине и хотят подготовить украинскую армию к новому наступлению весной следующего года, чтобы уже точно достичь успехов. К этому времени украинские силы могут получить дополнительное ПВО, дальнобойные ракеты ATACMS и немецкие Taurus, а также различную авиацию с Запада.

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#россия #украина #сша #контрнаступление #военные поставки
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