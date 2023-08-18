Так будет война, или нет? Узнаем скоро.

В столице Ганы Аккре собрались лидеры сообщества ECOWAS и будут обсуждать, как же решать конфликт с путчистами в Нигере. Совещание подойдет к концу сегодня вечером, а решения только два: военное вторжение в Нигер со всеми вытекающими последствиями, а также попытка мирного урегулирования конфликта с путчистами на мирных переговорах. И, учитывая последние новости и мнение Запада о путчистах, то, скорее всего, будет именно военное вторжение с окружением столицы Нигера Ниамей. В любом случае результаты совещания будут опубликованы вечером. Ну, или мы их заметим, увидев новости о начале войны в Нигере и активизации Запада в регионе Сахель.

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Так что ситуация в Нигере потихоньку подходит к логической развязке. И, Запад всяческими способами пытается подтолкнуть ECOWAS к военному вторжению, поскольку США и Франции необходимо сохранить контроль над регионом для борьбы с "террористами". А еще репутацию терять невыгодно, поскольку Штаты уже потеряли контроль над Мали и Буркина-Фасо в регионе. Потеря Нигера станет настоящим поражением для Байдена, которое не позволит ему одержать победу на выборах 2024 года, даже если Трамп попадет в тюрьму.

Напомню, что если начнется война в Нигере, то основную роль будет отыгрывать армия Нигерии, лидера ECOWAS, поскольку это самый мощный в плане экономики и армии член сообщества. Поддержку окажут и другие члены ECOWAS, включая Сенегал, Гану, Бенин, Кот-д'Ивуар. Последний уже привел армию в боевую готовность у границ Нигера и выделил средства для военных, на которые они будут питаться во время конфликта. Президент Кот-д'Ивуара попросил остальных членов ECOWAS сделать то же самое, готовясь к возможному вторжению.

Однако Нигер не собирается сдаваться. Армия собирается давать отпор Западу. Уже начался набор добровольцев в случае вторжения. Инициатива исходила от мирных жителей, которые не хотят возвращаться под колониальный контроль Франции. Плюс ко всему напомню, что армия Нигера обучалась лично у американского и французского спецназа, а министры в американских университетах. Это позволит путчистам предугадать действия и тактику Запада, что позволит эффективно давать отпор солдатам некоторое время. К этому времени к конфликту подключаться союзники Нигера, которые есть — Буркина-Фасо, Мали и другие.