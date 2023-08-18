На Западе считают, что украинским силам не помогут поставки новейшего вооружения.

На Западе чиновники считают, что украинским силам не получится достичь успеха в ходе контрнаступления, поскольку оно и так идет довольно медленно, а российские военные не собираются отступать с занятых позиций. На этом фоне украинское правительство обвиняет Запад в том, что он не желает передать ВСУ авиацию и ракеты дальнего действия ATACMS. Однако сам Запад считает, что эти поставки не приведут к успеху, поскольку линия обороны остается все той же — сильной и "неприступной".

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Запад считает, что авиация не смогла бы привести ВСУ к иному результату. Поскольку главная линия обороны по-прежнему сильна, а минные поля никуда не деваются. Украинским силам пришлось бы проходить такой же путь, как и сейчас, только с поддержкой авиации, которая попыталась бы вытеснить российскую авиацию. И нет никаких доказательств, что это помогло бы Украине достичь успехов, отметил высокопоставленный чиновник США.

Чиновник не хочет называть F-16 панацеей от всех проблем наступления, поскольку успех достигается комплексными решениями, а не только поставками техники. Другой чиновник отметил, что, как и ожидалось наступление идет тяжело и долго. Запад сразу понимал, что украинские силы понесут потери в самом начале и им придется жертвовать людьми, чтобы достигнуть успехов. Однако это все равно будет долгим процессом.

На этом фоне украинское командование решило сохранить больше жизней солдат, поэтому наступление еще сильнее замедлилось. Теперь Запад ожидает, что контрнаступление не приведет к успеху, а Украине придется начать новое "весеннее" наступление в следующем году. Вот туда, уже, могут отправить авиацию F-16 и ракеты дальнего действия ATACMS, поскольку страны активнее обсуждают возможность такой поставки.

Однако главный фактор успеха наступления ВСУ — это то, как держат оборону российские военные, отмечает чиновник из США. Он утверждает, что российские силы самостоятельно определяют успех наступления. ВС РФ хорошо подготовились к наступлению и создали отличную оборону... Очень затруднили продвижение Украины, отметил чиновник.