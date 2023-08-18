Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
WP: Разведка США считает, что ВСУ не смогут достичь ключевой цели контрнаступления
А ключевая цель — это контроль над Мелитополем.

реклама

Разведка Штатов уверенна, что украинские силы не смогут достичь ключевой цели в ходе текущего контрнаступления на Запорожском направлении, что предполагает получение контроля над Мелитополем и выход к Азовскому морю. По пути предполагалось забрать контроль над Токмаком, а также, вероятно, Запорожской АЭС. Но медленное продвижение украинских сил говорит об обратном - о том, что цели достигнуть в этом году не выйдет, а ВСУ придется готовиться к зиме и новому "весеннему" наступлению в 2024 году. Если оценка разведки верна, то в этом году командование ВСУ не сможет перерезать сухопутный коридор между Крымом, что также являлось целью наступления.

реклама

Такую информацию передает западное издание WP ссылаясь на "засекреченный прогноз" разведки США. Так, разведка считает, что российские силы обладают хорошим умением обороняться на занятых позициях, а создавая минные поля, российские военные буквально "уничтожают" возможность украинской армии проводить наступление с нормальной скоростью. WP отмечает, что это самая вероятная причина, почему украинское наступление не достигло поставленных целей.

Так, разведка США утверждает, что украинские силы предпринимают попытки продвигаться к Мелитополю через населенный пункт Работино, однако им необходимо пройти еще более 80 километров. Разведка утверждает, что в итоге украинским силам останется пройти несколько километров, но это сделать не получится.

Считается, что Мелитополь является ключевой точкой в наступлении ВСУ, поскольку он позволяет перерезать сухопутный коридор с Крымом, а также позволяет обстреливать полуостров с артиллерии. Этот город также является пунктом, через который перевозят разного рода технику и снаряжение за счет двух важных автомобильных дорог и железнодорожной ветки.

Отмечается, что Запад предполагал существенные потери украинских сил в ходе контрнаступления еще до начала операции. Считалось, что командование ВСУ примет эти потери как должное ради достижения "главной цели" - контроля над Мелитополем.

Однако разведка утверждает, что Украина пытается уменьшить свои потери в ходе наступления, поэтому еще сильнее замедляет всю операцию, делая невозможным достижение целей за этот год. Из-за того украинские силы пытаются продвигаться малыми группами, часто отступая назад.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #контрнаступление
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 почти за 100тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

WP: ATACMS или F-16 не изменят ход контрнаступления ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

62-тонные "британские монстры" Challenger 2 переброшены к передовой и готовятся к боям за Работино
7
Попадание и мощнейшая детонация боекомплекта: дрон-камикадзе «Ланцет» не оставил шансов САУ Paladin ВСУ
5
Снарядная диета отменяется – США дадут Украине 2 000 000 артиллерийских снарядов калибра 155-мм
13
Производителю ударных дронов «Орион» выставлены иски на сотни миллионов рублей
4
В прямом эфире украинского ТВ офицер ВСУ Серган заявил, что Украина проигрывает России
1
Финский судостроитель заканчивает строительство лайнера в пять раз больше Титаника
4
Потенциальные покупатели уже присматриваются к истребителю РФ 5-го поколения Су-75 Checkmate
2
Новый комплекс искусственного интеллекта компании NCSoft призван оптимизировать производство игр
+
Tagesspiegel: ВСУ сильно рискуют перебрасывая силы на Купянское направление
1
Financial Times: из-за ударов ВС России, ВСУ в срочном темпе меняют дислокацию важного вооружения
1
США передают украинской полиции изъятое у местных бандитов оружие
4
Евгений Пригожин зарегистрировал ООО "Группа Вагнера" в Республике Беларусь
2
Турция заявила о невозможности возобновления зерновой сделки
2
Microsoft решила покончить с пиратством – обновление Defender удаляет активацию Windows 10/11
33
"Истребитель Леопардов" - Усовершенствованный ударный вертолет Ка-52М впервые показали открыто
1
Данные посадочного модуля НАСА InSight показывают, что дни на Марсе становятся короче
+
Украина намерена остановить прокачку российского газа в Европу уже в 2024 году
2
В Европе цена на газ за неделю выросла почти на 40% на фоне забастовок газовщиков в Австралии
+
По словам инсайдера персонажи в GTA VI будут стареть
4
Rheinmetall закупил ржавые 50 танков Leopard 1 для ВСУ – 20 машин не подлежат восстановлению
3

Популярные статьи

Вооруженные Силы России "стерли в порошок" украинскую противовоздушную оборону — JT
7
Что известно о Су-75 Checkmate - самом перспективном лёгком истребителе ВКС РФ
17
Австралия за $100 млн сделает американские истребители F-35 еще более малозаметными
6
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
18
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
28
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
58
Два отличных фильма с героями, обремененными психическими проблемами
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
55
Тайвань завершил испытания ракеты способной уничтожить военные базы НОАК на материковой части Китая
2
О Мавзолее Владимира Ильича Ленина и загадках его постройки
5

Сейчас обсуждают

kitava
11:31
Отличная новость.
Благодаря "НАТОвскому калибру" в 155-мм новая версия САУ Мста-С может бить на 30% дальше
Артём Николаев
11:29
Хорошая попытка, но я лучше в консоли перенастроюсь на нужный KMS и не буду заводить никаких учёток.
Microsoft решила покончить с пиратством – обновление Defender удаляет активацию Windows 10/11
Евгений Шрайнер
11:28
Ну так Элочка как надо нарисует. Вон уде Песков заспойлкрил 90 ппоцентов)
Лукашенко не сомневается в победе Путина на предстоящих выборах
SkyMaster
11:24
Тут за статью платят 30 рублей. Ну ты соберёшь такой комп, не переживай.. лет через 10.
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
Ezdiumno ru
11:24
Во-первых. Не "в украине", а "на украине". Во-вторых. Они бы спонсорами террористов зарегистрировали сша и нато. А террористами бы зарегистрировали "зельку и его правящую кодлу".
В Украине зарегистрировали AliExpress как «международного спонсора конфликта»
glavhyilo
11:22
Т-90М прорыв лучшим танком СВО признан.
Механик-водитель «Турист» поделился впечатлениями от нового танка Т-90М
Михаил Лукиных
11:21
А патроны для Маузера вы где будете доставать?Номенклатура боеприпасов ещё увеличится
Благодаря "НАТОвскому калибру" в 155-мм новая версия САУ Мста-С может бить на 30% дальше
Артём Николаев
11:17
Т-72Б3 обр. 2016 имеет тот же движок, что и Т-90М.
Механик-водитель «Турист» поделился впечатлениями от нового танка Т-90М
32.50
11:11
не знал что 10 летний ноутбук это актуальный....
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
Михаил Соломинский
11:08
а смысл?
По сообщению Reuters США одобрили поставки Украине F-16 из Дании и Нидерландов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем