А ключевая цель — это контроль над Мелитополем.

Разведка Штатов уверенна, что украинские силы не смогут достичь ключевой цели в ходе текущего контрнаступления на Запорожском направлении, что предполагает получение контроля над Мелитополем и выход к Азовскому морю. По пути предполагалось забрать контроль над Токмаком, а также, вероятно, Запорожской АЭС. Но медленное продвижение украинских сил говорит об обратном - о том, что цели достигнуть в этом году не выйдет, а ВСУ придется готовиться к зиме и новому "весеннему" наступлению в 2024 году. Если оценка разведки верна, то в этом году командование ВСУ не сможет перерезать сухопутный коридор между Крымом, что также являлось целью наступления.

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Такую информацию передает западное издание WP ссылаясь на "засекреченный прогноз" разведки США. Так, разведка считает, что российские силы обладают хорошим умением обороняться на занятых позициях, а создавая минные поля, российские военные буквально "уничтожают" возможность украинской армии проводить наступление с нормальной скоростью. WP отмечает, что это самая вероятная причина, почему украинское наступление не достигло поставленных целей.

Так, разведка США утверждает, что украинские силы предпринимают попытки продвигаться к Мелитополю через населенный пункт Работино, однако им необходимо пройти еще более 80 километров. Разведка утверждает, что в итоге украинским силам останется пройти несколько километров, но это сделать не получится.

Считается, что Мелитополь является ключевой точкой в наступлении ВСУ, поскольку он позволяет перерезать сухопутный коридор с Крымом, а также позволяет обстреливать полуостров с артиллерии. Этот город также является пунктом, через который перевозят разного рода технику и снаряжение за счет двух важных автомобильных дорог и железнодорожной ветки.

Отмечается, что Запад предполагал существенные потери украинских сил в ходе контрнаступления еще до начала операции. Считалось, что командование ВСУ примет эти потери как должное ради достижения "главной цели" - контроля над Мелитополем.

Однако разведка утверждает, что Украина пытается уменьшить свои потери в ходе наступления, поэтому еще сильнее замедляет всю операцию, делая невозможным достижение целей за этот год. Из-за того украинские силы пытаются продвигаться малыми группами, часто отступая назад.