Экономика в Нигере после переворота в еще большем упадке.

Военный переворот с экономической точки зрения привел Нигер к еще большему упадку. Страна потеряла финансовую поддержку от Запада, а также получила в качестве вознаграждения за переворот санкции от ECOWAS. Это предполагает и отключение поставок электроэнергии из Нигерии, которая питала половину населения страны. Теперь в стране недостаточно электроэнергии, а жители вынуждены сидеть без света днями. Кроме того в стране станции находятся в аварийном состоянии, им требуется ремонт. Они могут отказать в работе в любое время, и тогда путчисты не смогут восстановить электроэнергию без иностранной помощи. Строительство ГЭС в стране прекратили, поскольку из-за финансовых ограничений китайский подрядчик не может продолжать работу.

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На этом фоне путчисты запросили у Запада электроэнергию. Генерал Чиани заявил о необходимости восстановить подачу электроэнергии, которая была отключена федеральным правительством Нигерии в рамках эмбарго после переворота 26 июля.

Чиани пару дней назад заявил, что региональный блок наложил санкции не разобравшись в ситуации полностью. Да еще и готовит военное вторжение, хотя мог бы просто провести нормальные мирные переговоры с новой властью и понять мотивы путчистов.

Однако сообщество ECOWAS отвергло запрос генерала Чиани. Президент Нигерии Бола Тинубу отметил, что жесткие санкции, введенные против путчистов после переворота не будут сняты, несмотря на обещание Чиани провести переговоры с ECOWAS для урегулирования конфликта. Президент Нигерии отметил, что электроэнергию не вернут Нигеру, пока ее власть не восстановит "конституциональный строй". То есть Нигерия снова потребовала вернуть к власти свергнутого президента Базума.

Тинубу добавил, что любое нарушение демократии на континенте не будет принято руководством регионального блока (ECOWAS), блок будет реагировать смотря на отношение нарушителей к переговорам. То есть он снова угрожает военным вторжением, если путчисты откажутся от переговоров.

Сейчас Нигерия собирается ужесточить санкции в отношении путчистов, чтобы избежать военного конфликта. Нигерия надеется, что санкциями сможет заставить путчистов соблюдать поставленный ультиматум, который предполагает освобождение бывшего президента Нигера.