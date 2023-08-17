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Lenovo Legion Y9000P - "игровой ноутбук" с видеокартой RTX 4060 оценили в 126 тысяч рублей
Народная Palit 4060 в магазине на три буквы обойдется в 35 тысяч рублей.

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Многие знают, что "игровые ноутбуки" - не всегда являются игровыми, а за их цену можно собрать вполне неплохой ПК. Но Lenovo попыталась сделать сбалансированный вариант для нетребовательных геймеров на лучшей видеокарте "зеленых" 2023 года - RTX 4060.

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Компания показала "игровой ноутбук" Legion Y9000P в конфигурации с мобильным процессором i7 и бюджетной видеокартой. В плюсы мы запишем неплохой экран, большую батарею, нормальное охлаждение и PCIe 4.0 1ТБ диск.

Так, производитель предлагает вам ноутбук с экраном 16 дюймов. Разрешение - 2560x1440 пикселей и IPS-матрица. Картинка обещает быть сочной, учитывая маленький экран ноутбука. За производительность будет отвечать видеокарта от "зеленых" RTX 4060 в паре с "синим" процессором Intel Core i7-13650HX. Используется самая новая оперативная память стандарта DDR5 на 16ГБ и диск на 1ТБ интерфейса PCIe 4.0.

Lenovo обещает улучшенное охлаждение, благодаря фирменной системе охлаждения FrostBlade Pro Cooling System 5.0 с композитными тепловыми трубками 3D Mesh и вентиляторами 3D Blade Falcon. Звучит, конечно, красиво, а на деле Lenovo не всегда показывают себя хорошо в деле, если мы говорим про игры. Летом, тем более. Но, учитывая потребление видеокарты 4060 проблем быть не должно.

Для работы без зарядки сюда установили аккумулятор на 80 Втч. Компания утверждает, что на одном заряде ноутбук сможет продержаться до 8 часов беспрерывной работы (это при слабеньком сценарии использования без игр). С играми ноутбуки живут порядка 2-3 часов, может чуть больше.

Ценник на Y9000P в Китае составляет 9629 юаней, что по нынешнему курсу выйдет вам в 126 тысяч рублей. Новинка поступит в продажу в скором времени на глобальном рынке. А сейчас ее можно приобрести в Китае на AliExpress.

К слову, там же предлагаются другие модели той же серии ноутбуков: можно выбрать модель с видеокартой 4050 и процессором i5-13500HX. Есть вариант и на RTX4090 с последним Intel i9-13900HX и 240Гц экраном. Но, это уже будет стоить в разы дороже новинки (порядка 300 тысяч рублей за ноутбук).

А вот сама видеокарта 4060 в магазине на три буквы обойдется вам в 35 тысяч рублей. Есть варианты за 42 тысячи, но они вряд ли понадобятся.

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#nvidia #rtx 4060 #игровой ноутбук #lenovo legion y9000p
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4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
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