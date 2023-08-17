Правоохранительные органы напомнили жителям, что это запрещено.

В сети появилась информация, что в Латвии Служба госбезопасности обнаружила отдельные прямые и косвенные призывы вступить на службу в частную военную компанию "Вагнер". Правоохранительные органы сразу отреагировали на сообщение и напомнили жителям, что вступать в любую военную организацию запрещено, если та угрожает безопасности государству.

реклама

Тем временем журналисты утверждают, что внешней рекламы ЧВК в стране еще не обнаружили. О попытках вербовки в ЧВК "Вагнер" жителей попросили сразу сообщать в Службу госбезопасности. Отмечу, что всем жителям Латвии запрещено присоединяться к любым военным организациям, если те угрожают Латвии. Даже если вы не являетесь гражданином Латвии. Поэтому любой рекрутинг будет пресекаться СГБ, а виновника, скорее всего, арестуют и депортируют из страны, если он не является гражданином Латвии.

Гражданам же грозит уголовная ответственность — лишение свободы на срок до 4-х лет. Если же гражданин вступит в ЧВК и пойдет воевать в другую страну, то его могут наказать лишением свободы вплоть до 10 лет. СГБ просит жителей сообщать о любой попытке завербовать в ЧВК "Вагнер".

Напомню, что вчера в Польше арестовали двух человек по обвинению в шпионаже. По данным правоохранительных органов, эти люди распространяли приглашение в ЧВК "Вагнер" в Кракове и Варшаве. Отмечу, что первые листовки с ЧВК появились в Кракове еще 10 августа.

Прямо в городе висели листовки с рекламой ЧВК и приглашением вступить в группу Вагнера. Чиновник из Польши назвал это провокацией, которая распространилась и на столицу Польши. Так, в Польше висели листки формата A5 с надписью "Мы здесь. Присоединяйтесь". Плюс ко всему был QR-код, который ведет на сайт ЧВК "Вагнер". Эти листки расклеивали по всему городу, не только на здания. Полиция сразу же отреагировала на событие и начала поиск нарушителей.