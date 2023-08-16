ECOWAS с таким мнением не согласна.

После военного переворота в Нигере и задержания бывшего президента Базума Штаты постоянно говорят о военном вторжении в страну с целью "восстановить конституциональный строй" и вернуть демократию в страну, ибо ее нельзя нарушать. Однако не все согласны с мнением Штатов о том, что обязательно необходимо начинать войну в регионе, чтобы добиться урегулирования конфликта. Так, Африканский союз вопреки позиции США отказывается начинать войну в регионе. Армии не будут приведены в боевую готовность.

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Информацию передает французское СМИ Le Monde ссылаясь на проверенные источники в регионе.

Журналисты утверждают, что на совещании Совета мира и безопасности Афросоюза, было принято решение ни в коем случае не использовать военную силу против путчистов из Нигера. При этом союз негативно относится к военному перевороту и призывает путчистов сдаться, послушав и выполнив требования ECOWAS. Один из дипломатов отметил, что военная интервенция приведет к масштабной кровопролитной войне на континенте, что активизирует еще и террористов. Это никому не надо, ибо цена слишком велика.

СМИ пишет, что итоговое решение союза будет официально опубликовано позже. Отмечу, что обычно Африканский союз поддерживает решение ECOWAS. Но, не в этот раз. Ситуация в Нигере стала уникальной для всего континента и на нее необходимо реагировать иначе, чтобы не привести Африку к упадку из-за полномасштабной войны.

Напомню, что организация ECOWAS постоянно говорит о необходимости провести мирные переговоры с путчистами, однако многие участники вопреки заявлениям продолжают активную подготовку к военному вторжению. Некоторые страны уже обеспечили военных всем необходимым и ждут команды о начале конфликта. Началу войны мешает оппозиция в Нигерии, которая выступает категорически против конфликта. Если бы не она - то, война, наверняка бы уже началась. А так, пока что люди сдерживают желание Запада напасть на путчистов.

Что интересно: Союз не поддержал требования Соединенных Штатов вернуть прозападного политика Базума любой ценой.