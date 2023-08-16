А как же проверенный бренд и "качество" Samsung?

Пандемия стала отличным периодом для корпораций, поскольку все они могли заработать большие деньги на людях, которые были вынуждены сидеть дома, работать из дома и пользоваться сервисами через интернет. На этом фоне поставки мобильных устройств существенно выросли, как и продажи. Но за резким ростом следует и резкое падение. По информации CasinosEnLigne, после поставленных рекордов на пике пандемии Covid-19 началось планомерное снижение спроса на мобильные устройства. В течение последних двух лет спрос и продажи стабильно снижаются, даже у популярных брендов. Отчет предоставили и аналитики из IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker. Так, за этот год тоже снизились поставки смартфонов, что привело к самому низкому показателю продаж за последние годы.

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Так, аналитики подсчитали, что первое полугодие 2019 года было неплохим для компаний - 644 млн поставок по всему миру. Потом в начале 2020 года поставки упали до цифры в 552,4 миллиона, а потом резко возросли до 659 миллионов в первой половине 2021 года, где на руку компаний сыграл Covid.

А после этого начался период планомерного спада поставок. Коронавирус прошел, технологический рывок на мобильном рынке тоже, как и необходимость массово переходить на дистанционную работу и онлайн-образование. Сюда включаем инфляцию. Это привело к сокращению мировых поставок устройств на 20%. В первом полугодии 2022 года поставки уменьшились на 59 миллионов единиц, если сравнивать с результатами 2021 года.

Ну а первый квартал текущего года принес еще более неприятные новости, поскольку поставки упали до 533 миллионов штук. Под удар попали популярные бренды - Samsung и Xiaomi. Так, падение продаж корейской компании - 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот результат хуже, существенно хуже, нежели у Apple.

Такая же судьба настигла и китайскую компанию Xiaomi. Ее поставки уменьшились на 20% до 63,7 миллиона единиц. OPPO стала единственной компанией, которая сумела добиться повышения поставок в 2023 году. Остальным не так везет.