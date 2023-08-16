Слишком дорогой дрон без должной маскировки.

Боец ВСУ по имени Александр Карпюк прокомментировал поставку дронов Luna NG Украине от Германии. И, этот человек негативно относится к идее такой поставки, поскольку хоть дроны и обладают уникальными функциями, они остаются дорогими и большими, их легко обнаружить и сбить на линии боевого соприкосновения, что совершенно не сходится с "высокой эффективностью".

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Боец ВСУ считает, что данный беспилотник не сможет поменять ход боев на Запорожском направлении, значительной пользы от него не будет. Так, поставка есть, значит и использоваться будет. Однако дроны будут часто сбивать, а уникальные функции не помогут разведчикам.

Боец заявил, что с самого начала конфликта большие дроны бесполезны на линии боевого соприкосновения — легко отследить и сбить, а ценник на такие модели обычно выше, нежели на маленькие беспилотники. Плюс ко всему большие дроны шумные, так что солдаты услышат его в любом случае. На разведчика не похож.

Так, Александр считает, что украинская армия будет часто терять дроны Luna NG из-за их уязвимости для ПВО и заметности для военных. Российское ПВО будет запросто перекрывать эффективность современного дрона.

Дрон обладает интересными "фишками", которые в теории могли бы помочь военным. Но, этот функционал должны устанавливать в менее заметные, маленькие дроны. Большую технику, как правило, сбивают быстро, ибо кто откажется от легкой цели. За то от ликвидации большой цели эмоций больше.

Александр заявил, что развитая система распознавания объектов в теории могла бы помочь, но она не поможет найти замаскированную технику в лесах и полях Украины. Хороший оптический модуль, который будет видеть за 10 километров тоже мог бы помочь, но дрон видно издалека и его собьют.

Тот же Bayraktar по словам бойца — лучше. Он также большой, но успевает заметить цель и поразить ее, прежде чем дрон будет сбит ПВО. С Luna такой сценарий не пройдет, ибо он еще больше. Плюс ко всему это дрон разведчик, который не обладает оружием.

Напомню, что Германия официально приняла решение предоставить Украине дроны Luna NG. Компания Rheinmetall планирует начать поставки в текущем году и увеличивать их со временем. Точное количество переданных беспилотников не раскрывается, но производитель пишет, что контракт был заключен на "двузначную сумму в миллионах евро".