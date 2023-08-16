Латвия опасается угрозы со стороны Беларуси.

Соседи Беларуси сильно испугались, когда в РБ приехали "вагнеровцы". В село Цель под Осиповичами приехало порядка 7 тысяч военнослужащих и более 900 машин, включая военную технику. Известно, что ЧВК "Вагнер" тренирует белорусскую армию, однако в Польше и Латвии отношение к передислокации ЧВК резко негативное.

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Так, Польша мобилизовала пограничников, добавила на восточную границу снайперов, перебросила дополнительные подразделения и даже сформировала новую ударную группировку с РСЗО Himars. Продолжается модернизация армии благодаря закупкам иностранной техники, на что польское правительство тратит огромные деньги. Это всё происходит из-за опасения военного вторжения со стороны ЧВК "Вагнер", ибо в НАТО считают, что "вагнеровцы" захотят пойти на Польшу и будут дестабилизировать ситуацию на границе.

Теперь к этому подключается и Латвия. Сообщается, что правительство Латвии мобилизует пограничников для охраны восточной границы, для борьбы с нелегальными мигрантами и "быстро нарастающими гибридными угрозами". С вчерашнего дня на границу с Беларусью страна перекидывает дополнительные силы.

Власти Латвии отметили, что за один день было зафиксировано порядка 96 попыток незаконно пересечь границу со стороны Беларуси. Латвия обвиняет белорусскую власть в том, что она якобы способствует нелегальной миграции и помогает мигрантам обходить границу, выдавая среди прочего оборудование для обхода заборов.

Все сотрудники обязаны вернуться на работу. Предоставление отпусков отменено. Все, кто находился в отпуске обязаны в срочном порядке вернуться на службу на границу. Власти также запросили дополнительную поддержку в охране границы у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции.