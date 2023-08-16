Все в рамках программы по деэскалации ядерного кризиса.

Западное издание Financial Times обладает информацией, что Соединенные Штаты просят Иран прекратить поставки беспилотников в Россию в рамках обсуждения более широкой "договоренности" между странами для снижения напряженности "ядерного кризиса".

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Впервые администрация Байдена начала обсуждать этот вопрос с иранскими властями на переговорах в Катаре и Омане в текущем году, говорят высокопоставленные чиновники анонимно.

Данный вопрос обсуждался параллельно с переговорами об обмене заключенными. Кстати, эти переговоры принесли успехи, поскольку на прошлой неделе иранские власти пошли на уступки США и перевели четырех заключенных под домашний арест.

Так, тот же высокопоставленный чиновник утверждает, что Штаты просят у Ирана прекратить поставки дронов в Россию, которые используются на линии боевого соприкосновения. К слову, запчасти для ремонта БПЛА тоже просят прекратить продавать. Вашингтон желает увидеть некие "конкретные шаги" Ирана в отношении своих беспилотников, которые используются на линии соприкосновения.

Издание FT отметило, что успешный обмен заключенными и любые другие соглашения между странами знаменуют собой успех для нынешнего президента Штатов Байдена, поскольку спустя годы Америка наконец-то налаживает дружеский контакт с Ираном и проводит деэскалацию "ядерного кризиса". В ходе переговоров Штаты желают возродить известное ядерное соглашение 2015 года, дабы снизить напряженность на Ближнем Востоке.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет, что отношение Штатов к Ирану не поменялось даже после перевода заключенных под домашний арест. Отношения остаются напряженными. США желают увидеть более весомые шаги от иранского правительства, включая отказ от "продажи" беспилотников России, а также просят соблюдать права человека. Похоже, что Штаты не забыли массовые протесты против иранской власти в прошлом году и хотят привлечь Иран за то, что власть разогнала жителей силой.

Взамен Соединенные Штаты готовы воздержаться от введения дополнительных санкций в отношении Ирана. Однако Штаты не собираются отменять уже введенные санкции. Более того, американские власти будут тщательно следить за ними, чтобы они не нарушались.

Чиновник заявил, что в ответ Иран хочет получить помощь от США в ослаблении давления со стороны Европы, которая серьезно влияет на экономику Ирана. Иранский чиновник опасается, что в октябре Европа может усилить давление на Иран после истечения срока действия ядерного соглашения 2015 года.

Напомню, что Иран обвинения о продаже беспилотников в Россию уже несколько раз опровергал.