Challenger 2 82-й бригады с новой обшивкой засветился в сети.

По всей видимости, к контрнаступлению ВСУ присоединилась "самая мощная часть" резерва - 82-я десантно-штурмовая бригада численностью в 2000 человек, которая укомплектована самой лучшей западной техникой, которая только была предоставлена Украине за последний год: боевые машины "Мардер" и "Страйкер", а также танки Challenger 2 с новой обшивкой, которые долго находились в неизвестном месте вне линии боевого соприкосновения после поставок весной текущего года. Считается, что мощная бригада будет вести бои в районе Работино на Запорожском направлении. Издание Forbes пишет, что эта бригада ведет бои уже несколько дней.

реклама

Forbes пишет, что это и проблема для Украины, так и положительная новость. Сперва идет положительная для командования ВСУ: бригада является мощной, сравнится по мощности с 46-ой бригадой ВСУ. Она укомплектована лучшей техникой и может помочь достичь успехов в ходе контрнаступления на Запорожском направлении. Резерв — стратегический, командование держало его для самых важных боев в ходе наступления. И сейчас эту "мощь" Украина кидает в район Работино с попыткой прорвать линию обороны ВС РФ.

Однако ни одна бригада не может сражаться вечность, поскольку через некоторое время бойцам все равно придется отступить на отдых, провести ротацию. И, Forbes пишет, что у Украины может не оказаться в запасе такой же мощной и свежей бригады, которая хорошо обучена и укомплектована западной техникой. Контрнаступление может замедлиться еще сильнее после этого, отмечает Forbes.

Так в сети опубликовали фотографию с танком Challenger 2, он принадлежит 82-ой бригаде ВСУ и был модернизирован новой обшивкой. Плюс имеется защита от дронов. Так, российские беспилотники засекли несколько бронированных машин "Страйкер" 82-й бригады на линии боевого соприкосновения. Также замечена была и машина "Мардер" немецкого производства. Только танки "Челленджер" в большинстве своем находятся далековато от линии боевого соприкосновения.

Утверждается, что виной этому — желание Лондона избежать потери танка, который может достаться ВС РФ в качестве трофея. Лондон потребовал от Украины обязательно эвакуировать все подбитые "Челленджеры" с линии соприкосновения, чтобы они не достались ВС РФ.