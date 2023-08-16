Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
WSJ: В армии США кадровый кризис, население не желает вступать в ряды вооруженных сил
А насильно забирать Штаты не будут.

реклама

Вооруженные силы Соединенных Штатов столкнулись с серьезной проблемой, которая сильно влияет на то, как американские военные смогут ответить на угрозу военного конфликта. Так, западное издание WSJ пишет, что армия США столкнулась с кадровым кризисом, население банально не хочет (и не может из-за здоровья) идти в армию на контракт.

реклама

Напоминаю, что служба в армии США полностью контрактная. Более того в армию выбирают тех, кто желает совершенствоваться и обладает хорошим здоровьем. Однако многие американцы либо имеют плохое здоровье, либо сами не хотят служить.

Издание посчитало и получилась печальная статистику, поскольку из пяти желающих новобранцев служить, четверо обычно не подходят из-за различных проблем со здоровьем: наркотики, алкоголь, избыточный вес и многое другое, включая умственные способности. Ну а те, кто подходят по всем стандартам для службы в армию, обычно, просто отказываются от "великолепного" предложения.

Напомню, что в Соединенных Штатах на учете стоят все граждане от 18 до 25 лет. Вступить в ряды вооруженных сил в мирное время могут все желающие от 18 до 49 лет, если пройдут отбор по всем критериям. Призывать в армию насильно людей не могут, это запрещает закон. Забрать людей на службу можно лишь в случае полномасштабной войны, которой в США давно не было.

На этом фоне властям Америки необходимо предпринимать какие-либо меры, которые будут стимулировать граждан вступать в армию. Это всякого рода привилегии для военных, бонусы, повышенная зарплата и тому подобное. Ведь, служить в тяжелых условиях мало кто захочет, когда можно добиться успеха и проживая в комфортных условиях в городе. При этом армия США остается одной из самых боеспособных в мире.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#армия сша #соединенные штаты #штаты
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Экс-посол США в Украине: В случае провала контрнаступления, Штаты могут отказаться поставлять оружие
Соединенные Штаты попробуют вернуть власть демократически избранному лидеру Базуму в Нигере
Microsoft передаст армии США военную версию гарнитуры HoloLens
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Генерал Чиани: Мы нанесли удар, чтобы предотвратить угрозу Нигерии и Нигеру
25
Пилот Су-35С получил звезду Героя России за сбитие в одном бою штурмовика и двух вертолетов ВСУ
12
Польша посылает сигнал Беларуси с помощью крупнейшего военного парада за последние десятилетия
14
Уникальный российский танк «Терминатор-2», видимо, был уничтожен беспилотниками
37
Гражданин Польши, служивший в ФРГ, хочет устроиться на работу в ЧВК Вагнер
10
Россия поразила тоннель в Закарпатье, по которому перебрасывалась западная техника
8
ВС РФ засекли и уничтожили украинскую батарею ЗРК C-300 — видео
3
Кадры раскрытия крыльев планирующих версий авиабомб ФАБ-500 появились в Сети
+
В Сети появились кадры работы российской досмотровой группы на борту судна-нарушителя в Чёрном море
2
Подполковник Кроуфорд: Танки Challenger 2 уязвимы к минам и беспилотникам, аналогично танкам Leopard
1
Африканские дети не пишут письма Санта-Клаусу, они пишут письма "Вагнеру"
1
Энтузиаст создал ПК в виде космического корабля, используя тематику Starfield
+
MSI выпустила GeForce RTX 4060 Ventus 2X White в белом цвете
4
МИД Алжира напомнил ECOWAS о событиях в Ливии и призвал Запад "учиться на ошибках"
+
The Telegraph: Украине нужны не F-16, а те ракеты, которые используются благодаря им
+
UnHerd: Леопарды уничтожают «Корнетами» российские охотники за танками
+
Грузинский политик Ломия: ЕС использует активы и капиталы властей Грузии как рычаг давления
+
Командир Группы Вагнера Лотос опроверг слухи о переходе его коллег в ЧВК Редут
+
Китайские аналитики объясняют, почему Россия избегала мгновенной контратаки
2
ВС РФ сделали "трипл-хит", поразив за 24 часа БТР Stryker, немецкую БМП Marder и польский Rosomak
+

Популярные статьи

США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
58
Российские многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"
1
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
10
Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов
14
Разблокировка скрытых функций смартфонов iOS и Android с использованием секретных кодов
1
Краткий обзор Atlas Fallen - унылый геймплей и отвратительная оптимизация игры
9
Боевой расчет ПВО России сбил "ракету-монстр", модифицированную Киевом для удара по Крымскому мосту
+
Phenom II X4 - работа над ошибками
63
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 2
6
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+

Сейчас обсуждают

Lubitel 32
12:34
Прекрасное объяснение того что я называю соплями.
Phenom II X4 - работа над ошибками
Артём Николаев
12:31
Главный поток и активный обмен данными с ним это помню была мода в десятые годы. Когда 6-8 ядерники с HT натужно пыхтели упираясь в одно ядро с общей загрузкой процентов 30. К счастью, с тех пор научи...
Phenom II X4 - работа над ошибками
Дмитрий Агеносов
12:30
Какой смысл в MS когда есть postgre?
Незаконно размещённые военные базы США в Сирии подверглись ракетной атаке местных племён
Артём Николаев
12:26
"нестандартные пути" это как?
США и Турция ищут пути вывоза украинского зерна минуя Россию
Megagad
12:25
"независимых" потоков не бывает. Бывают распределённые и изолированные - первые в любом случае работают с "главным" потоком и гоняют туда-сюда данные. Вторые - это поток системы и "прочих приложений",...
Phenom II X4 - работа над ошибками
Megagad
12:23
в стоке. на 2.4ГГц :) "Небольшой" разгон до 3.2Ггц выводил теплопакет далеко за 120-130Вт. Хотя, я-бы сказал - ближе к 150 в среднем.
Phenom II X4 - работа над ошибками
Артём Николаев
12:21
Ладно Хуанг макеты показывал в 2009г. Спустя пару месяцев весь мир реальными продуктами завалил. А в данном случае как?
Модель беспилотной версии истребителя Су-75 Checkmate показана в Кубинке
Redneck_prm
12:18
>>> Первое что мешало Q6600 это адовый нагрев такой же как и у ПнейД. Вот кстати у 95-ваттного 6600 проблем с нагревом вообще не было, даже на боксовом кулере температуры вполне себе в норме.
Phenom II X4 - работа над ошибками
Megagad
12:17
по сути - это не "один четырёхядерный", а "два двуядерных в одном корпусе" - связь по FSB шине. Медленная связь. И если феном2 мог "общаться" между ядрами через L3 кеш(и внутреннюю скоростную шину гип...
Phenom II X4 - работа над ошибками
Артём Николаев
12:15
Вангую, что тебе недолго осталось. Общаешься как Шеша 1.0
Phenom II X4 - работа над ошибками
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем