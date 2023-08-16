А насильно забирать Штаты не будут.

Вооруженные силы Соединенных Штатов столкнулись с серьезной проблемой, которая сильно влияет на то, как американские военные смогут ответить на угрозу военного конфликта. Так, западное издание WSJ пишет, что армия США столкнулась с кадровым кризисом, население банально не хочет (и не может из-за здоровья) идти в армию на контракт.

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Напоминаю, что служба в армии США полностью контрактная. Более того в армию выбирают тех, кто желает совершенствоваться и обладает хорошим здоровьем. Однако многие американцы либо имеют плохое здоровье, либо сами не хотят служить.

Издание посчитало и получилась печальная статистику, поскольку из пяти желающих новобранцев служить, четверо обычно не подходят из-за различных проблем со здоровьем: наркотики, алкоголь, избыточный вес и многое другое, включая умственные способности. Ну а те, кто подходят по всем стандартам для службы в армию, обычно, просто отказываются от "великолепного" предложения.

Напомню, что в Соединенных Штатах на учете стоят все граждане от 18 до 25 лет. Вступить в ряды вооруженных сил в мирное время могут все желающие от 18 до 49 лет, если пройдут отбор по всем критериям. Призывать в армию насильно людей не могут, это запрещает закон. Забрать людей на службу можно лишь в случае полномасштабной войны, которой в США давно не было.

На этом фоне властям Америки необходимо предпринимать какие-либо меры, которые будут стимулировать граждан вступать в армию. Это всякого рода привилегии для военных, бонусы, повышенная зарплата и тому подобное. Ведь, служить в тяжелых условиях мало кто захочет, когда можно добиться успеха и проживая в комфортных условиях в городе. При этом армия США остается одной из самых боеспособных в мире.