Вышел на патруль, а тут самолет твоей же страны сбросил на тебя бомбу... Страшный сон.

Очень интересная ситуация произошла неделю назад в Тайване. Так получилось, что летчик, служащий в ВВС Тайваня проводил тренировку на истребителе F-16. Однако случайно сбросил 900-килограммовую бомбу близ своих коллег в море... На патрульный корабль береговой охраны Тайваня. Об инциденте официально сообщил начальник штаба ВВС Тайваня Цао Цзиньпин.

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Так, начальник отметил, что инцидент с возможным печальным концом произошел в районе базы Цзюпэн. Пилот вылетел на учебный полет на самолете F-16V. Пилоту предстояло поразить условную цель используя бомбу Mk-84. Однако пока он летел, он допустил маленькую ошибку... Во-первых, он выпустил бомбу далеко от условной цели, так еще и чуть не попал по своим, по кораблю береговой охраны. А во-вторых, нанес повреждения экипажу корабля ударной волной.

За это происшествие пилот будет наказан, как и его инструктор, который не смог обучить военного нормально сбрасывать бомбы на противников, а не на своих же товарищей по оружию. Так, ошибка летчика могла привести к необратимым последствиям для военных Тайваня, существовала прямая угроза жизни. Военный будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Вряд ли его допустят к управлению F-16 снова.

Сам взрыв не мог произойти рядом с кораблем (хотя, если бы пилот ошибся раньше, то все бы могло быть), утверждают военные, которые находились непосредственно на корабле береговой охраны. Экипаж не смог заметить место взрыва. По мнению военных, расстояние от них до взрыва было около 4-5 километров.

Но, ударная волна привела к маленьким повреждениям. Некоторые военные обратились за медицинской помощью в больницу, поскольку пострадали от ударной волны. Несмотря на то, что бомба прилетела за несколько километров от корабля, последствия они ощутили.

Отделаться извинениями и "ошибочным сбросом бомбы" уже не получится.