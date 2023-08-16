А, это наверное знак? Возможно.

Китайские власти дали команду построить взлетно-посадочную полосу рядом с Вьетнамом на острове Тритон, который является самым западным островом стратегического Парасельского архипелага в Южно-Китайском море. И, милитаризация острова будет иметь последствия для всего региона, включая США.

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Все, что мы увидим на спутниковых фотографиях Китай сделал за несколько недель. На данный момент журналисты предполагают, что ведется активное строительство именно новой взлетно-посадочной полосы. Смотря на размер полосы трудно предположить, для чего будет использоваться полоса. Тем не менее строительство военного объекта главным противником США — Китаем, на стратегическом острове вызывает вопросы, поскольку споры за Южно-Китайское море идут уже давно.

Так, на спутниковых снимках прекрасно видно, как постепенно на острове появляется полоса. Сама работа, очевидно, находится на ранней стадии. Но, удивляет то, что китайцы очень быстро строят эту полосу. Несколько снимков за март и август текущего года могут продемонстрировать скорость Китая в вопросах строительства различных объектов. За несколько недель пустошь превратилась в то, что смело можно называть полосой для взлета. И, по всей видимости строительство началось в конце июля, поскольку тогда возросла активность на острове по информации Planet Labs.

Помимо этого на острове заметили еще несколько работ над другими зданиями. Например, цементный завод. Все это появилось на стратегическом острове за пару недель. Раньше на этом китайском острове располагалась наблюдательная станция, висели большие китайские флаги. Еще была небольшая гавань и вертолетная площадка, которую видно на спутниковом снимке, старовата уже.

Так, длина новой взлетно-посадочной полосы составляет чуть более 600 метров. Это — мало. Ширина также довольно маленькая, всего 14 метров. Такая полоса может обеспечить взлет только для самолетов с коротким взлетом и посадкой (STOL). Полоса может принимать вертолеты.

На Западе считают, что наиболее вероятный сценарий применения полосы — это развертывание беспилотников средней и большой дальности полета. Китай мог бы расширить полосу, или даже сам остров, если бы это было бы необходимо.

В итоге сейчас Китай создает из острова еще более стратегическую цель для Соединенных штатов. Дальнейшая милитаризация может привести к эскалации конфликта.

Отмечу, что на других островах в этом же регионе тоже имеются такие полосы — самолеты взлетают оттуда и участвуют в масштабных учениях страны.

Март

Август