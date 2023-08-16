Подполковник рекомендует ВСУ осторожно использовать британскую технику.

Британский подполковник Стюард Кроуфорд рекомендует ВСУ осторожно использовать британские танки Challenger 2 в ходе контрнаступления на Запорожском направлении, поскольку они уязвимы перед минным полем и атаками беспилотников. Кроуфорд подчеркнул, что это не особенность Challenger 2. В этом плане "челленджер" не уникален, поскольку такой же слабостью наделен и немецкий танк Leopard 2, который в отличие от "челленджера" уже использовался на линии боевого соприкосновения ВСУ и довольно активно. "Леопард" показал себя плохо из-за тонкой брони и минных полей, на которых он легко подрывался. На этом фоне Лондон рекомендует Киеву использовать "челленджеры" на безопасном от беспилотников и мин месте, либо дождаться поставок "тяжелых" Abrams M1A1. Соединенные Штаты пообещали передать Украине эти танки уже к осени текущего года в количестве порядка 30 штук с будущим увеличением этого количества.

реклама

Кроуфорд считает, что украинские военные планируют использовать эти танки в ходе контрнаступления на другом направлении, а не на Запорожском, обойдя линию обороны "Суровикина".

Сообщается, что сейчас Украина обладает порядка 14 танками Challenger 2. И, Лондон предупредил Украину о том, что нельзя дать российским военным "затрофеить" этот танк, поскольку это станет "катастрофой". Британия не хочет раскрывать секреты своего танка и ВПК.

Издание BulgarianMilitary отметило, что Штаты также опасаются такого исхода событий, а поэтому не знают, какую версию передать Украине. Похоже, что из-за риска "Абрамса" попасть в руки ВС РФ как трофей, Штаты не будут передавать самую новую версию Abrams. Вероятно, это будет значительно упрощенная версия оригинального танка, которая будет взята из армии США.

Согласно западным СМИ, Украина обязана будет "спасти" танк, если ВС РФ захотят его затрофеить. Вывести его из зоны поражения будет первоочередной задачей. Если танк будет поврежден, то его должны отремонтировать на месте, либо быстро забрать специальной машиной. Однако Лондон еще обсуждает план с украинским правительством, как действовать дальше.