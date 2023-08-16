Ни Украине, ни России не хватает вооружения, считает Hill Times.

Западное издание The Hill Times не видит конца "дорогостоящего конфликта" между Украиной и Россией. Журналист отметил, что ни у одной из сторон не хватит вооружения, чтобы в итоге одержать победу за короткий промежуток времени.

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Украина получила часть вооружения от НАТО: дальнобойные ракеты, ПВО, ПТУР, танки и многое другое. Заменив этим советскую технику Украина получила шансы на то, чтобы удерживать позиции под контролем несколько сбалансировав силы. Однако этого недостаточно для достижения целей ВСУ, считают в Hill Times.

Удержаться ВСУ в начале конфликта помогли ранее обученные НАТОвскими инструкторами военные. Издание напомнило, что примерно с 2015 года в Украине действовали канадские инструкторы, которые сумели обучить за семь лет порядка 30 тысяч военнослужащих. Издание утверждает, что украинцев достаточно сильно вооружили НАТОвской техникой и теперь у них достаточно сил, чтобы долгое время обороняться на своих позициях.

Издание напомнило, что многие на Западе ожидали успехов от "весеннего контрнаступления". Однако за два месяца украинские силы не смогли добиться существенных результатов. Не помогли и поставки немецкой и американской техники. В начале июня Украина понесла существенные потери в ожесточенных боях, показав слишком мало успехов. Это привело к тому, что сейчас оценить дату конца конфликта невозможно.

Автор материала отметил, что российские военные хорошо подготовились и создали грамотную оборону, а также пользуются воздушным превосходством. Теперь конфликт переквалифицировался на "новый уровень", который затянется на долгие годы, утверждает Hill Times.

Автор статьи подытожил, что ни одна из сторон не сможет добиться поставленных целей за короткий промежуток времени. Как считает Скотт Тейлор - у Украины и у России недостаточно вооружения, чтобы нанести "главный удар" и одержать победу завершив конфликт. Таким образом конфликт может продолжаться годами.