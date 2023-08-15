Выбор для тех, кто не требователен к мобильному устройству.

Honor представила новый смартфон Honor X5 Plus. Новинка созданная для тех, кто не желает получать "всё" от смартфона, а также не хочет отдавать шестизначные суммы. Это, можно сказать, улучшенный дешевый Honor X5. Ну, и его характеристики поэтому удивляют.

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Начнем с экрана: это разрешение 720x1612 с 6,56-дюймовым экраном на матрице TFTLCD, но хотя бы с 90Гц. Пользоваться возможно, но говорить о качественной картинке на этом устройстве не приходится. Всего 16.7 миллионов цветов и фронтальная камера "капелька".

Если говорить про производительность, то за его работу отвечает старенький процессор MediaTek Helio G36. На борту установлено 4ГБ оперативной и 64ГБ постоянной памяти, включая карту памяти MicroSD. Работает это устройство на операционной системе MagicOS 7.1 на базе последнего Android 13.

Поддерживает работу этого смартфона весьма большой аккумулятор на 5200 мАч (такого количества мАч даже во флагманах не увидишь, похвально). Вот, правда, что сильно разочаровывает, так это скорость зарядки 10Вт. Это очень медленно для такого большого аккумулятора. Если говорить простыми словами, то вам понадобится оставлять смартфон на несколько часов, пока тот зарядится. Конечно, с таким процессором и процесс разрядки будет довольно медленным, но современные устройства позволяют подзарядить аппарат буквально за 30 минут.

Важно отметить, что это устройство также не поддерживает стандарт сети 5G. Нет и популярной нынче E-Sim. Устройство весит приблизительно 188 грамм и доступно в расцветке "Голубое озеро" и "Полуночный черный".

В плане камер все печально, поскольку фронтальная камера всего на 5Мп. Тыльная камера лучше - 50-мегапиксельный сенсор с датчиком глубины. Правда, записывает видео только в Full HD. Надеюсь, хотя бы в 60 FPS... Хотя с таким процессором это маловероятно.

Из приятного — множество различных режимов съёмки видео: от таймлапса до HDR. Зум — только 10-кратный цифровой, так что фотографировать на дальние расстояния не выйдет.

Ценник отличается в зависимости от регионов. Ожидается, что это будет примерно 120 евро, что по нынешнему курсу 13 тысяч рублей. Учитывая, что это бюджетник — сгодится, однако такой дизайн уже приелся.



