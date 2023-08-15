Для тех геймеров, кому нужен размер.

Компания Gigabyte показала новый игровой монитор GS34WQC для тех геймеров, кому нужен размер. Это изогнутый монитор на 34 дюйма с разрешением 3440х1440 и матрицей VA. Компания подробно рассказала о будущей новинке и показала все характеристики.

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По всей видимости этот монитор является ухудшенной моделью G34WQC-A. Так, новинка обладает размером в 34 дюйма и матрицей VA с разрешением UWQHD (3440x1440 пикселей). Частота обновления - 120Гц с возможностью разгона до 135Гц. В модели G34WQC-A вам предлагают насладиться геймерскими 144Гц. Также присутствует поддержка HDR, но отсутствует сертификация DisplayHDR 400.

Подставка в комплекте позволит вам настроить положение монитора. Угол наклона новинки — от -5° до +20°, а высоту можно настраивать вплоть до 100мм.

Добавилось и полезного функционала в монитор для истинных геймеров — расширенное меню настроек. Так, пользователи смогут настроить монитор под себя и вывести на дисплей таймер. Либо, вы можете создать свое перекрестие прицела для шутеров. Можно быстро настраивать картинку по насыщенности под себя. По идее, проблем с темными участками на мониторе быть не должно. Ну а яркости 300 кд/м², как правило, хватает при использовании даже если солнце светит в окно. Расширенные настройки также предполагают режим "картинка в картинке" и "картинка рядом". FreeSync Premium имеется.

Приятно, что монитор обладает быстрым откликом в 1мс. Есть технология Flicker-Free для устранения мерцания. Монитор обладает двумя HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также выходом для наушников. Без подставки данный монитор весит порядка 6 килограммов. Окончательный ценник монитора не определен. Дата выхода — неизвестна.

По всей видимости, в монитор также встроены динамики.



