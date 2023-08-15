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Инсайдер: Производители не желают использовать Snapdragon 8Gen3 в своих смартфонах
И, нет, виноваты не характеристики.

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Третье поколение процессоров Snapdragon 8gen* под угрозой, поскольку производители по информации инсайдеров не хотят переходить на новый процессор. Отмечу, что еще до анонса Snapdragon 8Gen3 известный в кругах любителей смартфонов инсайдер Digital Chat Station сообщил, что некоторые компании якобы совершенно не хотят использовать новинку в своих устройствах. Со слов инсайдера, компании могут заменить новинку на другой процессор аналог, типа Dimensity 9300. И, виноваты тут не характеристики.

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Так, виновата в этом довольно высокая цена на процессор. Именно по этой причине многие компании будут выбирать более дешевый процессор, который не уступает по характеристикам 8gen3 (Dimensity 9300). В некоторых случаях, компании для базовых версий смартфонов будут использовать старый 8gen2 (отличный процессор, но мы желаем обновления).

Цена на 8Gen3 оказалась несколько завышенной. Из-за этого производители желают использовать более дешевые процессоры в базовых моделях устройств, чтобы уменьшить расходы и получить лучшую эффективность за свою цену.- инсайдер.

Портал Wccftech имеет аналогичное мнение. Так, там пишут, что Qualcomm поставила производителей перед трудным выбором из-за цены. 8Gen2 стоит порядка 160 долларов — это, достаточно много, но если мы говорим про флагманское устройство, то пойдет. Однако 8Gen3 может стоить порядка 200 долларов и выше... Это, почти как бюджетное устройство, которое уже готово к использованию. Причиной повышения цены называют использование нового 3-нанометрового техпроцесса TSMC.

Возможно, этот чип станет холоднее и эффективнее, но мощности 8Gen2 на сегодняшний день вполне достаточно для всех задач, которые ложатся на мобильное устройство, включая "мобильный гейминг". А новинку могут установить в самые флагманские решения. Типа как поступает китайская Vivo (BBK) - она установила в X90 и X90 Pro (флагман) процессор Dimensity 9200, из-за чего устройство стоит дешевле. А вот X90 Pro Plus был самым жирным выбором из доступных на процессоре 8Gen2. Цена — выше, но и реализация отличная.

Сам инсайдер не сказал, сколько стоят чипы от компании MediaTek. Однако учитывая возросшую популярность чипа у производителей можно с уверенностью сказать, что компания развивается на рынке благодаря демократическому ценообразованию. Плюс новый чип Dimensity 9300 получит память типа LPDDR5T, вместо 5X. Он, может, оказаться лучше 8Gen3.

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#смартфоны #qualcomm #snapdragon #snapdragon 8gen3
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