Обход принес миллиарды долларов.

Западное издание Financial Times сообщает, что Россия научилась обходить "потолок цен" на нефть и сумела заработать дополнительно миллиарды долларов используя лазейку в ограничении при торговле с Индией. Так, указывались завышенные транспортные расходы, что позволило российским компаниям зарабатывать на продаже нефти гораздо больше, чем получалось раньше. Согласно анализу журналистов из Financial Times - это более миллиарда долларов за один квартал.

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Издание пишет, что Западу всегда казалось, что Россия "добропорядочно" соблюдает наложенные ограничения, направленные на снижение доходов. Ведь, компании действительно продают нефть по цене ниже 60 долларов за баррель в Индию. Но, кто не использует лазеек, тот не добивается успеха.

Итоговая сумма выходит гораздо больше, поскольку туда включается цена за доставку ресурсов. И, тут уже, можно указать расходы куда выше. А на самом деле доставка будет включать в себя и "оригинальную" стоимость нефти. Учитывая отношения между Россией и Индией — такой договор имеет место быть.

Так, Россия заработала дополнительные 1,2 миллиарда долларов за три месяца, начиная с апреля и по июль текущего года. Так, издание пишет, что с декабря по июнь нефть продавалась по цене в 50 долларов за баррель. Однако в итоге Россия получала сумму куда больше, а именно 68 долларов, после учета доставки.

Журналисты также выяснили, что множество танкеров направляющиеся в Индию с нефтью были связаны с Россией. Около 40% нефти, отгруженной с Балтики, было перевезено связанным с Россией флотом, отметило издание. Таким образом Россия могла получить до 350 млн долларов на маршруте за квартал.

Плюс ко всему завышались сборы за доставку, что и привело к результату по доходам в размере 1,2 миллиарда долларов. На этом фоне доходы России от продажи нефти в июле достигли самого высокого уровня с момента введения ограничений. И, это если не учитывать ту сумму, которую насчитали журналисты. Цена продолжает расти, что положительно скажется на экономике РФ.