Оппозиция главной страны ECOWAS настроена "оптимистично".

В Нигерии оппозиция настроена "оптимистично", если речь идет про военное вторжение ECOWAS в Нигер, где произошел военный переворот и угрожают прозападному политику. И, под словом "оптимистично" я имею в виду резко негативное отношение к решениям нынешнего президента Нигерии.

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Так, он хочет вторгнуться в Нигер совместно с участниками сообщества ECOWAS и возможно, Западным спецназом. Однако остальные политики в Нигерии выступают категорически против такого развития событий и предлагают Западу найти мирное решение конфликта (к слову попытки уже были, однако ни к чему хорошему они еще не привели). Сегодня с негативным заявлением в отношении военного вторжения выступил Трудовой конгресс Нигерии или NLC.

Лидер организации обратился непосредственно к президенту Нигерии и остальным участникам ECOWAS с требованием отказаться от идеи войны в регионе Сахель. В конце лидер добавил, что военное вторжение приведет к кончине организации ECOWAS.

Лидер заявил, что ECOWAS стала жертвой двойных стандартов и дискриминационной политики. Он напомнил, что организация реагирует на военные перевороты всегда по-разному: иногда она способствует путчистам получить власть в свои руки и удержать ее, если имеются беспорядки, а иногда наоборот, она способствует возвращению старого президента, как сейчас происходит в случае с Нигером под эгидой "восстановления конституционального строя".

Когда говорят о демократии, конституциональном строе и тому подобном — это, по сути, эвфемизм войны, войны с давним другом и соседом — Нигером, отметил лидер организации. Также он напомнил, что военное вторжение может иметь последствия для северной части Нигерии, где возможность вести дестабилизационную деятельность получат террористы, с которыми боролись Штаты и ради которых сотрудничали с Нигером. Вторгнувшись в Нигер Штаты противоречат сами себе, получается.

Как максимум Нигер может стать нестабильной страной, где многие люди будут выступать резко негативно против Западной Африки. В будущем это может сыграть злую шутку с Нигерией и ECOWAS и приведет к кончине организации, считают в NLC.

Он также отметил, что не все члены ECOWAS поддерживают вторжение. Речь идет про страны, где тоже был совершен военный переворот — Мали и Буркина-Фасо, а также Гвинея.