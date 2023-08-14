Лучший процессор, большая батарея и неплохая камера.

Сегодня в Китае Xiaomi продемонстрировала нам третью версию складных смартфонов Mix Fold - Mix Fold 3. И, это снова топовое устройство за большую цену. Так сказать выбор для тех, кто может заплатить и не хочет разбираться в характеристиках, поскольку сюда установили самое лучшее железо. При этом смартфон остался очень тонким, производитель выжал максимум для премиум сегмента. Ну и обновления для удобства тоже имеются.

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Так, новинка получила усовершенствованный шарнир, который позволяет поставить смартфон в любое положение в диапазоне 45-135 градусов. Во второй версии многие жаловались на невозможность это сделать. Кроме того, данное устройство получило топовый экран на матрице AMOLED E6-панели с максимальной яркостью 2600 нит, чем иногда даже флагманы не могут похвастаться. Далее идет частота в 120 Гц, которая является стандартом для 2023 года и 4Х камера Leica с двумя телевиками.

Всего устройство получило шесть сенсоров — четыре для основной камеры и еще по одному сенсору на каждом экране в виде фронталки. Фронталка здесь умеет снимать в 1080p60FPS, чего уже достаточно для Xiaomi, ведь в Xiaomi 13 ситуация была похуже. Что насчет основы — это сенсор Sony IMX800 на 50Мп c оптической стабилизацией. Плюс имеется 12Мп ширик и телевик на 10Мп с телевиком-перископом тоже на 10Мп. Смартфон сможет записать видео в 8К24Fps и 4К60Fps. Ширик позволит записать 4К30Fps.

В плане производительности этот смартфон не уступает флагманам 2023 года, поскольку сюда китайцы установили разогнанный Snapdragon 8 Gen 2 LV - лучше, просто не найти. Процессор позволяет использовать устройство комфортно без высоких температур даже летом в жару. Под нагрузкой показывает себя лучше того же Dimensity.

В плане оперативной памяти это 16ГБ LPDDR5X, есть версия на 12ГБ. Постоянной памяти здесь на 1024ГБ и до 256ГБ (везде UFS 4.0). Установлен аккумулятор на 4800 мАч (при повседневном использовании хватит на целый день) с зарядкой на 67Вт. Поддерживает беспровод на 50Вт при желании. Без стерео не обошлось. Важные "фишки" типа NFC и отпечатка пальцев имеются.

Вот, тут, только цена... С нынешним то курсом прямо пугает... Уф. 8999 юаней или 126 тысяч рублей за базовую версию 256/12ГБ... Дальше больше - 16/512 за 9999 юаней или 140 тысяч рублей и топовая версия за 10 999 юаней или 154 тысячи рублей. Расцветки: золотая, черная и "армированная". Продажи в Китае — скоро, мировой релиз неизвестен.



