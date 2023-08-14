Это ежегодные учения Ulchi Freedom Shield.

Уже на следующей неделе стартует совместное ежегодное учение у Южной Кореи и США под названием Ulchi Freedom Shield, сообщили ВС Кореи. В ходе учений армии двух стран отработают различного рода взаимодействия воинских подразделений в полевых условиях. На этих же учениях затронут вопрос гражданской обороны.

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Однако в этом году учения будут максимально реалистичными и "жесткими", чтобы подготовить солдат к возможному конфликту в регионе. Прежде всего этими учениями республика хочет укрепить обороноспособность альянса НАТО и сблизится с США в военном плане. Также солдатам покажут, как необходимо действовать в определенной ситуации анализируя недавние конфликты и войны.

Отмечу, что в прошлом году проходило около 13 полевых учений Кореи и США. В этом году их количество существенно увеличилось до целых 30 совместных полевых учений. Это в два раза больше, чем в 2022 году. Отмечу, что весной также проходили такого рода учения и было проведено 25 таких маневров. Что, снова больше, чем в 2022 году. Видно, что НАТО готовится к возможному конфликту в Азии. Например, война за Тайвань с Китаем или конфликт с КНДР.

При этом в учениях примут участие не только Штаты и Корея, но и командующие из стран членов ООН, включая Филипины и Таиланд из Азии. Все большие страны типа Британии на учения, разумеется, приедут, поскольку знания и встреча с США никогда не бывает лишней.

В Сеуле отметили, что главная цель учений - предотвратить угрозы со стороны КНДР. Ее считают "главной угрозой" в регионе, поэтому и беспокоятся за безопасность.