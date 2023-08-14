МИД Украины пытается уговорить ФРГ передать дальнобойные ракеты.

МИД Украины Кулеба снова дал интервью немецкому изданию Bild, где заявил, что передача дальнобойных ракет Taurus никоим образом не приведет к эскалации конфликта. Он отметил, что дальнобойные ракеты не будут использоваться для ударов по российской территории. Опасения Германии о том, что все таки ВСУ нанесут удар по России с помощью Taurus - безосновательны, отметил Кулеба.

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Кулеба привел в пример другие страны, которые уже дали ракеты с похожей дальностью. Это соответственно британские Storm Shadow и французский аналог SCALP-EG. Он также отметил, что ни одно решение немецких властей о поставках вооружения не привело к эскалации. Поэтому немецкие власти могут быть уверены, что поставка дальнобойных ракет не повлияет на их отношения с РФ.

Кулеба призвал немецкое правительство как можно скорее принять положительное решение о поставке этой ракеты.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что ракеты Taurus нескоро прибудут в Украину, поскольку до окончательного решения еще далеко. Он отметил, что обвинения в нерешительности немецких властей — не имеют смысла.

Германия, как всегда, будет долго изучать каждое вооружение перед поставкой в Украину. Чиновники собираются оценивать эффективность оружия в украинских условиях и цену, которую платит ФРГ за эту поставку. Если положительных эффектов будет больше, чем негативных, то власти начнут обсуждать возможность передачи этого вооружения.

Что касается ракет Taurus - то, на данный момент немецкие власти опасаются того, что украинские силы будут использовать их для ударов по российской территории. Одних заявлений о том, что ракеты точно не будут использоваться недостаточно. Сейчас ФРГ хочет понизить дальность ракет, чтобы точно исключить сценарий с ударом Taurus по России. Но, если вариант решения проблемы с технической стороны решить не получится, то немецкие власти, вероятно, смогут пойти на уступки.