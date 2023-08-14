Украинские военные хотят оценить риски, прежде чем действовать и проверяют оборону ВС РФ в Херсоне.

Украинские военные оценивают риски перед десантной операцией в районе Херсона высаживая незначительное количество солдат. Как и предполагалось, командующие ВСУ желают попробовать начать новое наступление на Херсонском направлении, поэтому ДРГ ВСУ предпринимают попытки высаживать маленькие группы на левом берегу Днепра. Сообщается, что Зеленский рассматривает возможность ударить с Херсона, начав новое наступление вместо "весеннего" на Запорожском направлении, поскольку там ВСУшники несут большие потери и не могут достичь заметных результатов. Запад же просит удивить... Вот украинские власти и пытаются удивить.

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Сообщается, что украинские силы сейчас предпринимают попытки найти слабое место в обороне на Херсонском направлении. Маленькие группы каждую ночь проверяют российских военных на бдительность. После разведки, украинская сторона может кинуть большую группировку на слабое место на Херсонском направлении, попытавшись прорвать оборону и занять позиции на левом берегу Днепра. Это в украинских источниках называют "новой фазой" наступления. Получается, что "четвертая фаза" "весеннего" наступления.

Так, считается, что украинские силы получат больше шансов на успех в районе Запорожья, если ВСУшники смогут достичь успехов в Херсоне. Тогда получится отвлечь российских военных от обороны в Запорожье и попробовать прорвать оборону.

Отмечу, что на сегодняшний день крупных группировок на Херсонском направлении не наблюдается. Однако украинские силы мелкими группами пытаются высаживаться на левом берегу Днепра и проводить разведку. Иногда ДРГ принимают бой. Это косвенно подтверждает желание ВСУ провести масштабную десантную операцию, поскольку рисковать жизнями при разведке боем без дальнейших действий — бессмысленно.

В сети говорят, что командующие ВСУ разработали план, согласно которому будут действовать украинские силы в Херсоне. Этот план предполагает высадку ВСУ в пяти местах. Сразу же будет предпринята попытка взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию. Правда, сам Залужный, главком ВСУ, считает операцию опасной. Ведь, резервы нужны на Запорожском направлении, а риски не всегда оправдываются.

Залужный хочет продолжить наступление на основных направлениях сделав ставку на долгосрочное давление на ВС РФ.