45 работников не считая родных, улетели из страны.

Российские дипломаты были вынуждены покинуть территорию Молдовы, поскольку ее власти приняли решение выслать дипломатов на родину. Так, всего 45 работников улетело из Молдовы спецбортом. Если считать родных — то, 70 человек. Самолет Ту-214 уже вылетел из столицы Молдовы Кишинёва.

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Сообщается, что Молдова оказала содействие и помогла дипломатам покинуть страну. Прошло всё успешно и хорошо, без инцидентов и скандалов. При этом российских дипломатов проводили представители общественных организаций, которые поддерживают российскую сторону.

Отмечу, что специальный борт вылетел из страны только потому, что авиасообщение между Молдовой и Россией отсутствует.

Напомню, что решение выслать дипломатов из страны было принято молдавскими властями после того, как журналисты якобы увидели на здании посольства некие антенны для слежки и передачи секретной государственной информации в Москву (журналисты посчитали количество антенн и получилось порядка 28 штук). Как только журналистское расследование было завершено, власти сразу же приняли решение о высылке дипломатов.

Однако важно отметить, что молдавские власти так и не предоставили России доказательств слежки со стороны дипломатов. Более того, Молдова отказалась доказывать якобы вмешательство российской власти во внутренние дела Молдовы. Поэтому, ждать ответа и по этому вопросу не стоит.

Российская сторона на это решение отреагировала негативно. Посол РФ в Молдове Олег Васнецов заявил, что решение властей Молдовы является безосновательным и его необходимо отменить. МИД России отреагирует зеркально, также выслав молдавских дипломатов из своей страны. Об этом официально сообщила Мария Захарова.

Бывший президент Молдовы заявил, что решение новых властей направлено на то, чтобы сократить присутствие дипломатов России в стране и выполнить указание Запада, направленное против интересов РФ.