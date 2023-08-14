Вот это поворот в истории с путчистами из Нигера.

Лидер военного переворота в Нигере — генерал Абдурахман Чиани сделал вчера заявление, которое гласит, что военный переворот был необходим для страны. По словам генерала, переворот имел благие намерения и был осуществлен с целью предотвратить угрозу, которая затронула бы не только Нигер, но и соседа Нигерию.

реклама ECOWAS не услышало нашу сторону — генерал Чиани.

Генерал Чиани заявил, что путчисты оскорблены решением ECOWAS вторгнуться в Нигер с применением военной силы. Путчистам было больно видеть, как лидеры ECOWAS отказываются выслушать их точку зрения, прежде чем предъявить ультиматум с требованием уйти с поста и вернуть к власти коррупционного прозападного политика.

Генерал заявил, что по сей день открыт для переговоров и ждет, когда Запад захочет решить конфликт мирно, а не военным вторжением. Однако само сообщество ECOWAS, похоже, таким образом конфликт решать не собирается. Ведь, пока что Запад только привел свои силы в полную боевую готовность и продолжает обсуждать возможность военного вторжения.

Республика Нигер и Нигерия являются не только соседями, но и братьями и сестрами, которые должны мирно решать вопросы. - генерал Чиани.

При этом некоторые СМИ сообщают, что последняя встреча Нигерии и представителей Нигера прошла успешно, удалось обсудить множество вопросов и сойтись в некоторых вопросах. Правда, пока что это не дало результатов, поскольку отношения между Западом и Нигером стремительно портятся и всё ведет к военному вторжению. Штаты отказываются сотрудничать с путчистами, вводят санкции, которые мешают народу жить, а также готовят армию.

Оппозиция в Нигерии считает, что военный конфликт — плохой способ решения проблемы, который повлияет не только на саму Нигерию и Нигер, но и на соседей. Это начнет новую войну в регионе Сахель, а также проснутся террористы, с которыми боролись Соединенные Штаты используя базу в Нигере.

В целом, ECOWAS все еще могут мирно решить конфликт. Ведь, генерал Чиани настроен оптимистично по этому поводу. В ближайшие дни делегации могут обсудить вопрос о санкциях и военном вторжении. А может и примут какое-то важное решение.