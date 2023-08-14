Военный переворот имеет последствия.

Военный переворот имеет последствия. Нигер, собственно, не исключение. Сначала казалось, что Запад отреагирует на свержение прозападного политика спокойно. Однако за последние недели ввелось достаточно большое количество различного рода санкций. Они ограничивают путчистов в торговле, финансах и энергетике. Люди же, в свою очередь, страдают из-за отключений электроэнергии, поскольку местного производства хватает на несколько часов. Сообщается, что некоторые люди после отключения поставок энергии со стороны Нигерии ждут ее днями. А, потом, пользуются благами цивилизации несколько часов, после чего необходимо подождать снова пару дней до возможности использовать электроэнергию.

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Это, значительно влияет на настроение местного населения. Видимо, Запад думает, что пригрозив людям и отключив электроэнергию — получится, их, как бы, переубедить. Заставить пойти на сделку. Вернуть Базума к власти - и, ограничений не будет. Но останется колониальный контроль со стороны Франции. Бедная экономика. Коррупция. Невыгодная торговля и работа. Ну, выбирая из этого люди решили выбрать вариант с путчистами и санкциями. Всего 80% населения Нигера выступают за военный переворот и новую антиколониальную политику страны. Правда, военного вторжения они все же не хотят. Надеются, что Запад одумается и пойдет решать конфликт мирным путем.

На этом фоне строительство гидроэлектростанции Кандаджи стоимостью 800 миллионов долларов в Нигере было остановлено китайским подрядчиком Gezhouba Group. Сообщается, что большая часть средств, выделенная на строительство была заморожена из-за санкций после военного переворота. Неделю назад было разослано письмо сотрудникам, где сообщается, что рабочих увольняют, а компания прекратит свою деятельность в стране до стабилизации ситуации в государстве. Если деньги вернутся — компания снова наймет рабочих и продолжит возведение станции.

Отмечу, что эта станция позволила бы увеличить производство энергии в Нигере на 50%. Это, конечно, все еще не хватает для обеспечения всего населения, но значительно лучше того, что осталось у местных властей.

Так, в стране теперь острая нехватка электричества. Всего 4,3 миллиона человек имеют доступ к энергии. Остальные используют дрова. Это те, кто вынужден жить за столицей Ниамей. Они к слову, поддерживают решение Штатов вернуть к власти Базума.

Ожидалось, что станцию построят к 2026 году. Проект обсуждался еще в 1970-х годах. Власти смогли бы даже торговать энергией с соседями. Но, военный переворот изменил планы.