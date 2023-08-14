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The Guardian: Украина отчаянно нуждается в помощи в разминировании
Минные поля оборвали контрнаступление ВСУ.

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Украинская армия испытывает острую нехватку людей и техники, которая могла бы помочь разминировать минное поле в районе Запорожья. Оно входит в так называемую линию обороны "Суровикина". Так, министр обороны Украины заявил, что страна отчаянно нуждается в помощи в разминировании, или хотя бы в поставках техники, способной помочь разминировать Украину. Из-за этого украинские силы несут большие потери в инженерных бригадах.

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Алексей Резников заявил, что украинские солдаты раскапывают по пять мин на каждый квадратный метр в местах, где необходимо проводить наступление. Российские военные основательно подготовились к украинскому контрнаступлению и помешали настолько сильно, что ВСУшники банально не могут пройти минное поле за несколько месяцев.

Так, Резников заявил, что обширные минные поля возможно преодолеть, однако для достижения этой цели "партнерам" Украины необходимо расширить военную поддержку. Особенно, конечно, технику для разминирования дать. Ну, или дополнительные боеприпасы для артиллерии, которой ВСУшники пытаются разминировать поле.

Так, украинцы тратят десятки снарядов на то, чтобы уничтожить мины. А в итоге все равно приходится пускать людей на поиск мин. Каждый сапер рискует умереть на мине. Поэтому, потери, большие.

Западное издание отмечает, что количества саперов в украинской армии недостаточно, чтобы преодолеть российскую оборону по всей линии боевого соприкосновения (порядка 1000 километров). Те, кто пытаются разминировать мины — попадают под артиллерийский огонь и погибают в "минной ловушке". Плюс авиация и невозможность украинцев контролировать небо.

Западное издание предложило странам, которые не хотят предоставлять "летальное" вооружение, дать ВСУ хотя бы снаряжение для разминирования, ибо это не сможет навредить солдатам.

Минные поля — серьезное препятствие. В Украине есть опытные саперы и современная техника, но их крайне недостаточно. - Резников.

Отмечу, что Украина имеет пять инженерных батальонов, разделенных на 200 бригад (данные за май). В каждой бригаде по 30 человек. Однако этого не хватает. Потери колоссальные. Восполнять саперов необходимо опытными бойцами. А, где их брать за такой короткий промежуток времени?

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#россия #украина #минные поля
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