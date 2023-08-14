А, это, уже, серьезно мешает наступлению ВСУ.

Издание The Telegraph сообщает, что российские спецслужбы выводят из строя Starlink с помощью специального вредоносного ПО и тем самым значительно усугубляют положение украинских сил в ходе контрнаступления на юге, что снова возвращает нас к тому, что достичь успехов украинские военные за пару месяцев вряд-ли смогут, но Запад в это еще верит.

реклама

Западное издание ссылается на украинскую службу контрразведки, которая обладает информацией, что хакеры из российских спецслужб специально нацелены на терминалы Starlink, дабы вывести их из строя. Это дезориентирует украинскую армию и мешает координироваться с другими подразделениями в ходе наступления.

Считается, что вредоносное ПО было написано специально для эффективной борьбы с терминалами Starlink. Это, также, позволяет российским военным шпионить за передвижениями войск через спутники Starlink. Это, знаете, бесплатная достоверная разведка.

Отмечу, что украинские военные в значительной степени полагаются на инфраструктуру связи. Если бы не Starlink - то, многие подразделения не смогли бы координироваться в ходе наступления и эффективность операции была бы еще меньше. Другой связи то, на линии боевого соприкосновения для ВСУ и нет. Поэтому отключение Starlink, или же слежка через него за ВСУ — значительно усугубляет положение украинских сил в Запорожье и не только там.

Эксперты СБУ обнаружили вредоносное ПО на украинских планшетах. Предполагается, что ВС РФ установили туда ПО, а потом когда ВСУшники "вернули" планшеты они попались в ловушку хакеров.

СБУ пишет, что ПО крадет информацию из планшетов. Есть признаки хакерской группировки Sandworm. Соединенные Штаты называют эту хакерскую группу "серьезным противником" из России. Еще до СВО Штаты вели с ними активную борьбу. А теперь, все, немножечко поменялось.

Функциональная цель вредоносного ПО — сбор данных со спутниковой системы Starlink. В случае успеха операции это предоставит ВС РФ чрезвычайно полезную оперативную информацию для российских командиров. Это входит в список недочетов ГРУ, отметило издание Telegraph.

Из-за этого и сам Илон Маск не особо хочет поставлять новые терминалы Starlink в Украину. Считается, что он иногда даже отключает интернет для украинских военных. ВСУшники недовольны, но поменять ничего не могут. СБУ предупреждает, что зараженные планшеты потенциально подвергают солдат "повышенному риску".