Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Российские спецслужбы следят за ВСУ используя зараженные планшеты Starlink
А, это, уже, серьезно мешает наступлению ВСУ.

реклама

Издание The Telegraph сообщает, что российские спецслужбы выводят из строя Starlink с помощью специального вредоносного ПО и тем самым значительно усугубляют положение украинских сил в ходе контрнаступления на юге, что снова возвращает нас к тому, что достичь успехов украинские военные за пару месяцев вряд-ли смогут, но Запад в это еще верит.

реклама

Западное издание ссылается на украинскую службу контрразведки, которая обладает информацией, что хакеры из российских спецслужб специально нацелены на терминалы Starlink, дабы вывести их из строя. Это дезориентирует украинскую армию и мешает координироваться с другими подразделениями в ходе наступления.

Считается, что вредоносное ПО было написано специально для эффективной борьбы с терминалами Starlink. Это, также, позволяет российским военным шпионить за передвижениями войск через спутники Starlink. Это, знаете, бесплатная достоверная разведка.

Отмечу, что украинские военные в значительной степени полагаются на инфраструктуру связи. Если бы не Starlink - то, многие подразделения не смогли бы координироваться в ходе наступления и эффективность операции была бы еще меньше. Другой связи то, на линии боевого соприкосновения для ВСУ и нет. Поэтому отключение Starlink, или же слежка через него за ВСУ — значительно усугубляет положение украинских сил в Запорожье и не только там.

Эксперты СБУ обнаружили вредоносное ПО на украинских планшетах. Предполагается, что ВС РФ установили туда ПО, а потом когда ВСУшники "вернули" планшеты они попались в ловушку хакеров.

СБУ пишет, что ПО крадет информацию из планшетов. Есть признаки хакерской группировки Sandworm. Соединенные Штаты называют эту хакерскую группу "серьезным противником" из России. Еще до СВО Штаты вели с ними активную борьбу. А теперь, все, немножечко поменялось.

Функциональная цель вредоносного ПО — сбор данных со спутниковой системы Starlink. В случае успеха операции это предоставит ВС РФ чрезвычайно полезную оперативную информацию для российских командиров. Это входит в список недочетов ГРУ, отметило издание Telegraph.

Из-за этого и сам Илон Маск не особо хочет поставлять новые терминалы Starlink в Украину. Считается, что он иногда даже отключает интернет для украинских военных. ВСУшники недовольны, но поменять ничего не могут. СБУ предупреждает, что зараженные планшеты потенциально подвергают солдат "повышенному риску".

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #контрнаступление #starlink
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Из Купянского района спешно в принудительном порядке эвакуируют жителей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вперед в Купянск - передовые отряды 138 МБР уже в 6 км от города
17
Hill: Россия "незаметно" начала новое наступление в Харьковской области, а Генштаб ВСУ проспал его
11
Неисправный Tesla Cybertruck на обочине случайно продемонстрировал устройство подвески и днища
1
Украина просит исключить Израиль из Контактной группы по обороне Украины
37
«Российский газ был благословением для Германии» — немецкий политик
4
«Калашников» опробовал новую систему разведки в зоне СВО
2
Боец ВСУ: Севернее Бахмута нам пришлось отойти на тыловые позиции, ВС РФ подтянули резервы
+
Россия призывает партнеров по БРИКС к совместным экспедициям
+
Bild: Запад передал Украине не более 100 современных танков, Россия производит 50 в месяц
7
В Урожайном бои - поселок переходит из рук в руки
+
В республике Нигер стремительно вырос спрос на ткань белого, синего и красного цвета
2
Политик Барака: США сделают Зеленского козлом отпущения из-за разгрома ВСУ
2
Маршрут экспорта нефти в Азию через Северный морской путь на 30% короче чем через Суэц
3
Украина теряет танки Leopard 2 в ходе контрнаступления
1
Запрет на использование iPhone в российских компаниях и ведомствах расширяется
+
ЭКОВАС перенес встречу по ситуации в Нигере из-за неготовности войск
+
Пентагон ударными темпами разрабатывает собственные системы РЭБ
+
Бывший агент ЦРУ Джонсон: Украина останется без Одессы, если она продолжит наступать
4
«Иностранные наемники бегут с передовой» — полковник Дуглас Макгрегор
1
Украина не сможет получить ракеты Taurus в ближайшем будущем
1

Популярные статьи

Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке
20
США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
24
M1 Abrams: «ржавое ведро» или современная машина – почему танк не так плох, как полагают эксперты
6
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году
5
3 горячие игровые связки CPU + GPU + MB – когда скорость важнее денег, а экономия неуместна
5
"Охотник за Абрамсами" - Краснополь: лучший высокоточный управляемый снаряд ВС РФ
1
"Вы говорите Тайвань, а мы говорим Корея", — в США рассказали о наиболее вероятном конфликте в Азии
3
История кофе - как монахи обнаружили бодрящий эффект кофейных зерен и как всё заверте...
7
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
19
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
46

Сейчас обсуждают

Truth seeker
19:07
Благо админы сайта одобряют
США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
Truth seeker
19:06
Не знал, что путин комик, и куда его гнать?
Командующие ВСУ разработали план наступления с высадкой на левом берегу Днепра в Херсоне
Chihonya
19:05
Вот именно, наставят всяких сборок от Васей Пупкиных, натвикают сами чего не зная, а потом амудэ проклятая работать не хочет, у мну работают нормально, что зеленые, что красные)
Бью рекорды в тесте 3DMark на Radeon RX 550 - легкий разгон, приятный результат
Shatun29
19:04
Не надо спекулятивный курс выдавать за реальный. Он как поднялся до 100 так и свалится до 60-70. Не надо думать что против России воюет только военная составляющая пендосов и их жополизов, финансовая ...
Официальный курс доллара на завтра вырос до 101 руб., евро — до 110,6 руб.
FelsheR-BAN100911
19:01
Так гоните своего комика на историческую родину, и вас сажать не будут.
Командующие ВСУ разработали план наступления с высадкой на левом берегу Днепра в Херсоне
Иван Пискунов
19:00
А чо все фапают на эти нанометры, если по факту они особо ничего не имеют общего с реальностью?
Intel ещё два года будет топтаться на месте – только в 2025 появится архитектура Lunar Lake на 7-нм
Вячеслав Ермолаев
19:00
Что они там курят? Я тоже такое хочу.
США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
Михаил Авраменко
19:00
Дв уж, свидомые граждане Некроруины продолжают могилизировать своих же свинобратьев с помощью своего же дырявого ПВО. А потом истерично хрюкают в этих ваших интернетах на тему "Опять Россия виновата"....
Российские дипломаты покинули территорию Молдавии после принятия властями РМ решения об их высылке
Shatun29
19:00
Ссылаясь на рейтинг продажных политизированных изданий, в странах где свобода слова по сравнению с Россией находится где то на уровне ниже канализации. По сравнению с прошлым летом рубль вырос почти в...
Официальный курс доллара на завтра вырос до 101 руб., евро — до 110,6 руб.
Chihonya
18:59
Шишкин, как днюха?
Майнеры продолжают добывать криптовалюту себе в убыток, не окупается даже розетка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем