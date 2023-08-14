Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Трофейную военную технику НАТО покажут на форуме "Армия-2023" в Кубинке
Легендарные бронемашины Bradley, всемирно известные "Леопарды" и многое другое.

реклама

В России собираются показать военную технику, которая досталась российским военным в качестве трофея полученного на разных точках линии боевого соприкосновения. Вся эта техника, снаряжение и оружие — НАТОвского образца. Это добро досталось российским солдатам в ходе обороны (и не только обороны) от украинского наступления. Так, вся трофейная техника, включая легендарные бронемашины Bradley, всемирно известные "Леопарды" и многое другое будет представлена на форуме "Армия-2023". Форум начнется уже сегодня. Чтобы посмотреть на технику, необходимо прийти в Кубинку до 20 августа.

реклама

О том, что военная техника НАТОвского образца будет показана на форуме сообщило издание РИА Новости ссылаясь на "достоверный источник". Впрочем, правда это, или ложь, можно будет узнать прямо сегодня.

Так, на этой выставке посетителям покажут самое разное снаряжение НАТО. Например, такие же легендарные американские Javelin, как и "Леопарды" тоже будут демонстрировать. Много различных автоматических винтовок западного производства. Взятые как трофей французские колесные танки AMX-10, а также пара танков Leopard 2. Это наверняка не все доступное для рассмотрения вооружение.

Похоже, что российские власти решили показать всю трофейную технику на форуме, куда приедут и среди прочего множество иностранных делегаций. Ранее предлагалось выставить трофейную технику перед зданиями посольств западных стран в столице. Что называется вернуть поставку. Правда, вид немного не тот, но это исправимо.

Куда дальше пойдет эта военная техника — неизвестно. Может, как раз таки и поставят возле западных посольств в столице, чтобы все таки продемонстрировать успех военных поставок.

Тем временем Соединенные Штаты увеличивают военные поставки Украине. Байдену необходимо лишь получить одобрение от республиканцев в Нижней палате представителей, где демократы проиграли большинство. Пока что Маккарти, представитель республиканцев не торопит события и откладывает принятие решения на будущее. Однако Байден планирует добавить к военной помощи Украине 10 миллиардов долларов. А это хватит и на авиацию, танки и множество другого вооружения. Президенту США лишь необходимо убедить республиканцев в том, что помощь Украине нужна больше, чем расходы на собственную безопасность на границе с Мексикой, где торгуют наркотиками.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #нато
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вперед в Купянск - передовые отряды 138 МБР уже в 6 км от города
12
Украина просит исключить Израиль из Контактной группы по обороне Украины
28
Неисправный Tesla Cybertruck на обочине случайно продемонстрировал устройство подвески и днища
1
Hill: Россия "незаметно" начала новое наступление в Харьковской области, а Генштаб ВСУ проспал его
2
«Российский газ был благословением для Германии» — немецкий политик
4
ПАО Камаз продемонстрировал новые бронеавтомобили с антидроновой защитой
3
Россия призывает партнеров по БРИКС к совместным экспедициям
+
Bild: Запад передал Украине не более 100 современных танков, Россия производит 50 в месяц
6
«Калашников» опробовал новую систему разведки в зоне СВО
1
В Урожайном бои - поселок переходит из рук в руки
+
В республике Нигер стремительно вырос спрос на ткань белого, синего и красного цвета
2
Украина теряет танки Leopard 2 в ходе контрнаступления
1
Боец ВСУ: Севернее Бахмута нам пришлось отойти на тыловые позиции, ВС РФ подтянули резервы
+
Маршрут экспорта нефти в Азию через Северный морской путь на 30% короче чем через Суэц
3
Запрет на использование iPhone в российских компаниях и ведомствах расширяется
+
Пентагон ударными темпами разрабатывает собственные системы РЭБ
+
Бывший агент ЦРУ Джонсон: Украина останется без Одессы, если она продолжит наступать
4
«Иностранные наемники бегут с передовой» — полковник Дуглас Макгрегор
1
Стала известна цель вчерашнего ракетного удара по западной Украине
+
Политик Барака: США сделают Зеленского козлом отпущения из-за разгрома ВСУ
2

Популярные статьи

Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке
20
M1 Abrams: «ржавое ведро» или современная машина – почему танк не так плох, как полагают эксперты
6
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году
5
3 горячие игровые связки CPU + GPU + MB – когда скорость важнее денег, а экономия неуместна
5
"Охотник за Абрамсами" - Краснополь: лучший высокоточный управляемый снаряд ВС РФ
1
История кофе - как монахи обнаружили бодрящий эффект кофейных зерен и как всё заверте...
6
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
30
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
7
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
18
Покупаем мощный игровой ПК для Next Gen@4К за $2000 – тратим заначку, пока видеокарты не подорожали
16

Сейчас обсуждают

Eisbrecher
13:17
Ппц он Левша. Настоящий мастер.
Мастеру пришлось просверлить видеокарту Radeon RX 6900 XT, чтобы восстановить её работоспособность
glavhyilo
13:15
этож только хорошо,для Российского автопрома
Mercedes отключил российских дилеров от технических онлайн сервисов
Yuri_Grant
13:11
Несомненно
У издателя THQ Nordic в разработке находятся 20 неанонсированных игр
glavhyilo
13:05
у тебя в долларах накопления с гривен перевёл не бусь.Тут в России только рубль в ходу,а эти не нужны
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года
Просто Хомяк
13:04
Какую же откровенную чушь пишут в этих ваших методичках...
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года
Артём Николаев
13:02
Для России. Так-то в мире цена может быть какой угодно. А российская нефть с дисконтом к Brent торгуется и за фантики вроде рупий, которые конвертировать ни во что не может. Т.е. по факту отдаёт нефть...
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года
glavhyilo
13:02
с хохляндии
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года
Иван Матусов
13:00
И за это не постесняюсь сказать, ГОВНО. Автору вознаграждение? Серьезно?
Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке
glavhyilo
12:59
пиндосы по 50 планку поставить задумали под этот год,но видишь как 86.Доллар там у них,но не тут
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года
Xrona666
12:59
Отвалить капусты за 13700к и сопутствующие компоненты, но в итоге пользоваться обрубком. Гений.
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем