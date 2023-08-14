Легендарные бронемашины Bradley, всемирно известные "Леопарды" и многое другое.

В России собираются показать военную технику, которая досталась российским военным в качестве трофея полученного на разных точках линии боевого соприкосновения. Вся эта техника, снаряжение и оружие — НАТОвского образца. Это добро досталось российским солдатам в ходе обороны (и не только обороны) от украинского наступления. Так, вся трофейная техника, включая легендарные бронемашины Bradley, всемирно известные "Леопарды" и многое другое будет представлена на форуме "Армия-2023". Форум начнется уже сегодня. Чтобы посмотреть на технику, необходимо прийти в Кубинку до 20 августа.

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О том, что военная техника НАТОвского образца будет показана на форуме сообщило издание РИА Новости ссылаясь на "достоверный источник". Впрочем, правда это, или ложь, можно будет узнать прямо сегодня.

Так, на этой выставке посетителям покажут самое разное снаряжение НАТО. Например, такие же легендарные американские Javelin, как и "Леопарды" тоже будут демонстрировать. Много различных автоматических винтовок западного производства. Взятые как трофей французские колесные танки AMX-10, а также пара танков Leopard 2. Это наверняка не все доступное для рассмотрения вооружение.

Похоже, что российские власти решили показать всю трофейную технику на форуме, куда приедут и среди прочего множество иностранных делегаций. Ранее предлагалось выставить трофейную технику перед зданиями посольств западных стран в столице. Что называется вернуть поставку. Правда, вид немного не тот, но это исправимо.

Куда дальше пойдет эта военная техника — неизвестно. Может, как раз таки и поставят возле западных посольств в столице, чтобы все таки продемонстрировать успех военных поставок.

Тем временем Соединенные Штаты увеличивают военные поставки Украине. Байдену необходимо лишь получить одобрение от республиканцев в Нижней палате представителей, где демократы проиграли большинство. Пока что Маккарти, представитель республиканцев не торопит события и откладывает принятие решения на будущее. Однако Байден планирует добавить к военной помощи Украине 10 миллиардов долларов. А это хватит и на авиацию, танки и множество другого вооружения. Президенту США лишь необходимо убедить республиканцев в том, что помощь Украине нужна больше, чем расходы на собственную безопасность на границе с Мексикой, где торгуют наркотиками.