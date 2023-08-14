МО обороны Анна Маляр радостно объявила о достижении "некоторых успехов".

Замминистра обороны Украины Анна Маляр выступила на национальном телемарафоне Украины и заявила, что ВСУшники сумели добиться успехов в ходе наступления в районе села Урожайное. По информации украинских СМИ — населенный пункт находится под украинским контролем с ночи 14 августа. Заявляется, что украинские военные на этом не остановились и продолжают попытки атаковать российскую армию, пытаясь достичь успехов в ходе медленного контрнаступления. Активно используется артиллерия. СМИ считают, что это позволит ВСУ достичь успехов на юге и дойти до Азовского моря, цели всего "весеннего" наступления.

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Также, Маляр утверждает, что украинские силы сумели добиться успехов южнее населенного пункта Старомайорское. Маляр отметила, что украинские солдаты сумели отбить некоторые позиции и закрепится на них.

При этом согласно российским источникам, за село Урожайное все еще ведутся тяжелые бои с большими потерями для ВСУ. Однако украинские силы продолжают давление и пытаются расширить зону контроля над селом.

Маляр отметила, что украинские силы имеют успех и в районе Работино. А это ключевой населенный пункт в ходе контрнаступления Украины, который открывает ВСУ возможность двигаться дальше к Токмаку и Мелитополю, а соответственно и к Азовскому морю. Украина давит на этом направлении постоянно, подкидывая резервы. Собственно, сообщается, что в район Работино ВСУшники собираются докинуть свои резервы для достижения успехов. После этого украинские силы планируют нанести "большой удар" по линии обороны, чтобы продвинуться дальше.

Маляр также намекнула на события в Херсоне, где ВСУшники недавно попытались пересечь реку. Похоже, что украинские силы собираются активизировать свои атаки в районе Херсона, чтобы отвлечь российскую армию от обороны в районе Запорожья, либо в районе Купянска, где идет "незаметное" наступление ВС РФ на город. Сообщается, что солдаты ВС РФ находятся в 6 километрах от города и продвигаются к Лиману, достигая "некоторых успехов".