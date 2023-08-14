Что называется, пилот устал от службы.

В штате Мичиган, Соединенные Штаты произошел неприятный случай для военных, поскольку на авиашоу разбился самолет Миг-23 советского образца. Инцидент произошел близ аэропорта Уиллоу, где проходило шоу под названием "Thunder Over Michigan". Там показывали несколько военных самолетов, включая Миг-23. Но, прошло не все так гладко, как ожидалось властями.

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Сообщается, что пострадавших по итогам крушения нет. Все пилоты сумели выжить, поскольку успели катапультироваться из падающего самолета. По итогам прошествия самолет упал на парковку жилого комплекса неподалеку от Детройта. Пострадавших, к счастью, нет, однако несколько автомобилей были повреждены. Самолет терял высоту постепенно, поэтому у пилотов было достаточно времени на то, чтобы спасти себе жизнь и направить самолет не в дом.

Сами пилоты пострадали незначительно. Как и всегда по протоколу в таких ситуациях пострадавших забрали в больницу с легкими повреждениями. Само авиашоу сразу же остановили, а всех зрителей вывели за пределы зоны проведения мероприятия во избежание других инцидентов. Расследование и причину крушения самолета выяснит Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов.

Напомню, что в Штатах проходил 25-й год шоу "Гром над Мичиганом". Мероприятие началось еще в субботу, а должно было закончиться в воскресение. Но, внезапные прошествия поменяли план организаторов. Такой эпичный конец зрители запомнят надолго.